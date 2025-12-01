Perde il controllo del furgone ed esce di strada in provincia di Pavia, grave un uomo di 47 anni

Poco dopo mezzanotte e mezza tra venerdì e sabato, un uomo di 47 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto sulla provinciale 234, nel tratto da Lambrinia verso Chignolo Po (Pavia). Il conducente, residente a Rivergaro (Piacenza), era alla guida di un furgoncino Peugeot quando ha perso il controllo del mezzo ed è uscito autonomamente di strada sulla sinistra, lato opposto rispetto al senso di marcia.

Nessun altro veicolo era presente in quel momento, evitando così ulteriori collisioni. L’uomo è rimasto incastrato tra le lamiere ed è stato estratto dai vigili del fuoco di Lodi con il supporto dei sanitari del 118.

Secondo le prime ipotesi, l’incidente potrebbe essere stato causato da un malore o da una distrazione. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Stradella, i vigili del fuoco e l’elisoccorso. A causa delle condizioni molto gravi, il ferito è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Niguarda di Milano con l’elicottero di Como. È stato ricoverato in prognosi riservata.

