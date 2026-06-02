Obesità, la svolta necessaria: a Piacenza convegno il 5 giugno all’Università Cattolica

Venerdì 5 giugno 2026, dalle ore 10.30 alle ore 17.15, presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza, si terrà “Obesità, la svolta necessaria – Un impegno condiviso”, un importante appuntamento scientifico e formativo dedicato a una delle principali sfide sanitarie contemporanee: l’obesità, oggi riconosciuta come malattia cronica complessa e tema centrale delle nuove politiche nazionali di prevenzione e salute pubblica.

L’evento, inserito nell’ambito della campagna nazionale “Obesità, la svolta necessaria”, sarà promosso da Radio Parlamentare – Percorso Consapevole e dal Gruppo di Lavoro del CNEL “Promozione degli stili di vita ed educazione alla salute” con la responsabilità scientifica della Prof.ssa Giorgia Spigno, Ordinario di Scienze e Tecnologie Alimentari e Direttrice del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Alimentari per una filiera agroalimentare sostenibile dell’Università Cattolica del Sacro Cuore.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di creare un momento di confronto interdisciplinare tra professionisti della salute, esperti del settore agroalimentare, istituzioni e mondo della ricerca, mettendo al centro il tema dell’obesità non solo come condizione clinica, ma come fenomeno complesso che coinvolge prevenzione, educazione alimentare, sostenibilità, innovazione terapeutica e responsabilità sociale.

L’approfondimento si inserisce nel nuovo scenario delineato dalla Legge 149/2025, prima normativa al mondo dedicata specificamente alla prevenzione e alla cura dell’obesità, e nelle linee strategiche del Ministero della Salute orientate alla prevenzione, alla sostenibilità e all’approccio “One Health”.

La giornata si aprirà con i saluti istituzionali dell’assessore Nicoletta Corvi del Comune di Piacenza, del Prof. Francesco Riva, Coordinatore del Gruppo di Lavoro del CNEL “Promozione degli stili di vita ed educazione alla salute”, di Cristina Del Tutto, CEO & Founder di Radio Parlamentare, oltre ai rappresentanti dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, il Prof. Angelo Manfredini | Direttore della sede di Piacenza-Cremona dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e la Prof.ssa Giorgia Spigno.

Il congresso sarà articolato in due panel scientifici e una tavola rotonda finale. Il primo panel sarà dedicato all’inquadramento clinico dell’obesità e agli approcci terapeutici più aggiornati, affrontando temi quali obesità pediatrica, chirurgia bariatrica, terapie farmacologiche innovative, attività fisica e microbiota intestinale.

Nel pomeriggio, il focus si sposterà sull’interazione tra sistema agroalimentare e obesità, approfondendo il ruolo della ricerca scientifica, della riformulazione nutrizionale degli alimenti, delle tecnologie alimentari e delle strategie educative per la promozione di corretti stili di vita.

L’evento si concluderà con una tavola rotonda dal titolo “Alleanze di comunità per la creazione di contesti locali alimentari più salutari”, che coinvolgerà professionisti della ristorazione collettiva, industria alimentare e nutrizione, con l’obiettivo di costruire modelli condivisi per promuovere ambienti alimentari più sani e sostenibili.

Organizzato dal Provider Unika Ricerca & Salute il congresso è accreditato ECM con 4,9 crediti formativi, il congresso è rivolto a medici chirurghi di diverse discipline, psicologi, infermieri, biologi, dietisti, farmacisti e professionisti interessati ai temi della nutrizione, della prevenzione e della salute pubblica. Sono inoltre previsti 4 crediti formativi per la figura professionale del Tecnologo Alimentare.

Per informazioni.

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