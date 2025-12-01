Guaiti da un appartamento, la polizia locale trova un pitbull in fin di vita: inutili i soccorsi dei veterinari

Una storia dai contorni tutti da chiarire. Una storia drammatica, conclusasi con la morte di un bellissimo esemplare di pitbull, Raul. Sabato mattina, i residenti di un condominio in una via trasversale di via Veneto, si sono insospettiti a causa di alcuni guaiti proveniente da uno degli appartamenti.

Un appartamento che avrebbe dovuto essere vuoto, essendo stato lasciato da tempo dai coniugi che lì risiedevano. Eppure, all’interno dell’appartamento, i soccorsi e i proprietari della palazzina hanno trovato un cane, un pitbull, in gravissime condizioni. Talmente gravi che il cane è deceduto poche ore dopo, nonostante i tentativi di salvarlo da parte dei veterinari. Ora si cerca di capire cosa sia accaduto. Raul si trovava in condizioni drammatiche, tra sporco ed escrementi, visibilmente denutrito.

Pare che il cane fosse di proprietà dei coniugi prima residenti, i quali avrebbero lasciato l’abitazione con il loro pitbull all’interno. Una ricostruzione ancora tutta da verificare, comunque, e sulla quale stanno cercando di fare luce gli agenti della polizia locale e le guardie zoofile di Enpa, intervenute sabato mattina insieme ai veterinari dell’Ausl e ai vigili del fuoco.

Secondo alcuni residenti nel condominio, in realtà, qualcuno di non meglio specificato si recava ogni tanto a portare mangime a Raul. Evidentemente, però, questo “qualcuno” avrebbe interrotto le proprie visite e il cane sarebbe morto di stenti. Sabato mattina Raul ha iniziato a guaire e i vicini hanno allertato la polizia locale.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy