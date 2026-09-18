Grazia Deledda in scena ai Teatini con “Oltre i girasoli” di Claudio Saltarelli il 20 settembre

Domenica 20 settembre a Piacenza

Sarà dedicato a Grazia Deledda il prossimo appuntamento della 29ª Rassegna Contemporanea “G. Zanaboni”, in programma domenica 20 settembre alle 16 nella Sala dei Teatini, in via Scalabrini. Il Gruppo Strumentale Ciampi propone la prima stagione della tragedia di Claudio Saltarelli, tra teatro e musica dal vivo.

Il Gruppo Strumentale Ciampi presenta Oltre i girasoli – di cui non t’ho detto, tragedia in due stagioni di Claudio Saltarelli, pubblicata da Edizioni Bastogi di Roma.

Lo spettacolo propone un percorso attraverso la vita e la formazione artistica della scrittrice sarda, Premio Nobel per la Letteratura.

La rappresentazione arriva in occasione del centenario dell’assegnazione del Nobel per la Letteratura a Grazia Deledda, ma si inserisce anche nelle celebrazioni per il centenario della nascita del compositore Giuseppe Zanaboni e per il 125° anniversario della nascita di Joaquín Rodrigo.

La prima stagione di Oltre i girasoli è dedicata agli anni della giovinezza di Deledda: il mondo sardo delle origini, gli amori, le prime opere e la progressiva formazione di un carattere artistico destinato a lasciare un segno nella letteratura italiana.

Un racconto affidato al teatro e accompagnato dalla musica dal vivo, con un repertorio che comprende composizioni di Giuseppe Zanaboni, Arnold Schönberg, Joaquín Rodrigo, Georg Friedrich Händel e Krzysztof Penderecki.

Sul palcoscenico sarà impegnata la Compagnia Teatrale Zelda Teatro, con Leonardo Tosini e Filippo Tognazzo per adattamento e regia. La parte musicale sarà affidata all’Orchestra Filarmonica Italiana, diretta da Camillo Mozzoni.

L’incontro tra parola, recitazione e musica diventa così lo strumento attraverso cui ripercorrere le origini della scrittrice, il rapporto con la Sardegna e le esperienze che contribuirono alla costruzione della sua identità letteraria.

L’appuntamento dei Teatini rappresenta dunque uno degli eventi della Rassegna Zanaboni dedicati all’incontro tra teatro, letteratura e musica, in un anno particolarmente significativo per la memoria di Grazia Deledda e per le ricorrenze legate a Zanaboni e Rodrigo.

L’ingresso è in programma domenica 20 settembre alle ore 16 alla Sala dei Teatini di Piacenza, in via Scalabrini.