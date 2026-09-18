Minorenne sorpreso a rubare con un cutter in tasca, scatta il decreto sicurezza: denuncia per il giovane e sanzione per il padre

Avrebbe tentato di uscire da un negozio di via XX Settembre senza pagare una felpa, ma è stato fermato e trovato in possesso anche di un cutter. Protagonista dell’episodio un ragazzo minorenne, denunciato dalla polizia. Una sanzione è scattata anche nei confronti del padre sulla base delle nuove disposizioni introdotte dal Decreto Sicurezza 2026.

L’episodio è avvenuto nella giornata di ieri. A richiedere l’intervento della polizia è stato il personale addetto alla sicurezza del negozio, dopo che il giovane avrebbe oltrepassato il sistema antitaccheggio senza aver pagato una felpa.

Sul posto sono arrivate le Volanti. Gli agenti hanno individuato il ragazzo ancora all’interno dell’esercizio commerciale e lo hanno sottoposto agli accertamenti. Durante il controllo è stato trovato in possesso di un taglierino.

Dopo la denuncia presentata dal titolare del negozio, il minorenne è stato accompagnato in questura, dove è stato successivamente raggiunto dal padre. Per il giovane è scattata la denuncia in stato di libertà per il tentato furto e per la violazione della normativa sul porto di armi o strumenti atti ad offendere.

Il provvedimento ha avuto conseguenze anche per il genitore. Gli agenti hanno infatti applicato le recenti disposizioni in materia di sicurezza pubblica, che prevedono una sanzione amministrativa a carico dei genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale nel caso in cui un minore commetta determinate violazioni legate al porto di armi o strumenti atti ad offendere.

Al padre è stata quindi contestata la nuova disposizione prevista dall’articolo 4-ter della legge 110/1975, che stabilisce una sanzione pecuniaria da 200 a 1.000 euro.