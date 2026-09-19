Piacenza Chess Festival, a Palazzo Gotico la quarta edizione del torneo internazionale di scacchi

Tre giorni dedicati agli scacchi nel cuore della città. Da venerdì 2 a domenica 4 ottobre 2026 torna il Piacenza Chess Festival, torneo internazionale giunto alla quarta edizione, che avrà come prestigiosa cornice il Salone Monumentale di Palazzo Gotico, in Piazza Cavalli. La manifestazione è organizzata dallo Scacchi Club Piacenza e si svolge in collaborazione con il Comune di Piacenza.

Il torneo sarà articolato in tre categorie, definite in base al punteggio Elo: l’Open A è riservato ai giocatori con Elo pari o superiore a 1950, l’Open B a quelli con Elo compreso tra 1650 e 1999, mentre l’Open C è destinato ai giocatori con Elo inferiore a 1700. La competizione sarà omologata per le variazioni del Rating FIDE Standard e si disputerà sulla distanza di sei turni, con un tempo di riflessione di un’ora e 30 minuti più 30 secondi di incremento per ogni mossa.

Sei turni in tre giorni

Il programma prenderà il via venerdì 2 ottobre con le iscrizioni alle 9.30 e il primo turno alle 10. Il secondo turno è fissato alle 15.30. Sabato 3 ottobre si giocherà alle 9.30 e alle 15, mentre domenica 4 ottobre gli ultimi due turni sono in programma alle 9.30 e alle 15. Le premiazioni concluderanno il festival domenica alle 19.30.

Il sistema di abbinamento previsto è lo Svizzero FIDE. Il torneo è aperto a tutti: i giocatori italiani devono essere tesserati alla Federazione Scacchistica Italiana con tessera Agonistica o Junior, mentre i partecipanti stranieri devono essere in possesso di un FIDE ID prima dell’iscrizione. Sono inoltre previste cinque wild card per l’Open A e altrettante per l’Open B.

In palio 4.500 euro

Il montepremi complessivo ammonta a 4.500 euro. Nell’Open A il vincitore riceverà 800 euro e una targa, mentre al secondo classificato andranno 500 euro e al terzo 400. Premi fino al quinto posto anche in questa categoria.

Nell’Open B sono previsti 400 euro e una targa al primo classificato, 300 al secondo e 250 al terzo, con riconoscimenti economici fino al sesto posto. Per l’Open C, infine, il primo premio sarà di 250 euro e una targa, seguito dai 200 euro destinati al secondo classificato e dai 150 euro per il terzo; anche qui saranno premiati i primi sei. Gli importi indicati nel bando sono al lordo della tassazione vigente.

Iscrizioni entro il 29 settembre

La quota individuale di partecipazione è fissata in 70 euro, ridotta a 60 euro per i bonifici pervenuti entro domenica 27 settembre, per gli Under 18 e per i soci dello Scacchi Club Piacenza. L’iscrizione è invece gratuita per i giocatori con Elo pari o superiore a 2400. La capienza massima prevista è di 150 giocatori.

La pre-iscrizione su Vesus è obbligatoria entro martedì 29 settembre 2026; la partecipazione viene poi confermata con il ricevimento della quota tramite bonifico secondo le modalità indicate dagli organizzatori.

https://vesus.org/event/B15ycftz

Convenzioni per chi arriva a Piacenza

Per agevolare i partecipanti provenienti da fuori città sono state predisposte anche alcune convenzioni. Il Grande Albergo Roma, a circa 50 metri dalla sede di gioco, propone pernottamento e prima colazione con camera singola a 155 euro e doppia a 170 euro, utilizzando il codice di prenotazione “SCACCHI”. L’Eurohotel, a circa 1.500 metri da Palazzo Gotico, propone invece camere a partire da 75 euro per la singola.

È inoltre indicata una convenzione con Taverna In, in Piazza Sant’Antonino, a circa 400 metri dalla sede del torneo, con uno sconto del 20%.

Tre giornate che porteranno dunque gli scacchi nel cuore di Piacenza, con giocatori suddivisi in tre fasce di livello e una sede particolarmente rappresentativa come il Salone Monumentale di Palazzo Gotico.

Per informazioni è possibile rivolgersi a Massimo Bonadè al 339 899 8646 oppure scrivere a scacchiclubpiacenza@gmail.com.