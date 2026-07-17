Strisce blu, il Comune abbassa le tariffe: “Una media di 29 centesimi in meno per ogni ora da gennaio 2027”. Gara per un nuovo gestore

“Dal primo gennaio 2027 le tariffe degli stalli blu di Piacenza saranno ridotte in media di circa 29 centesimi all’ora. Contestualmente, il Comune avvierà una gara pubblica per affidare la gestione complessiva del servizio per due anni, al termine dei quali saranno valutate eventuali alternative gestionali come ad esempio la costituzione di una società in house. Sono questi i punti principali della delibera di Giunta sottoposta nel pomeriggio di oggi all’esame congiunto delle Commissioni consiliari 1 e 4 e destinata successivamente al voto del Consiglio comunale”.

LA NOTA DELL’AMMINISTRAZIONE

La diminuzione non sarà identica per tutte le aree e per tutte le ore di sosta, ma sarà calibrata in base alla funzione delle diverse zone. La definizione puntuale delle nuove tariffe per aree, fasce orarie, categorie agevolate e abbonamenti sarà adottata dalla Giunta con un successivo provvedimento.

La revisione tariffaria – peraltro possibile per legge dal 1° gennaio 2027 – non può essere attuata con una semplice modifica amministrativa. Una volta definito il nuovo quadro, sarà necessario riprogrammare tutti i parcometri presenti in città, aggiornare i sistemi di pagamento elettronico, le applicazioni e le piattaforme digitali, adeguare la segnaletica e le informazioni per gli utenti e coordinare il sistema con permessi, abbonamenti, titoli agevolati e procedure di rendicontazione. Si tratta di operazioni tecniche, contabili e organizzative che richiedono una programmazione precisa e spiegano il tempo necessario per rendere effettive le nuove tariffe.

Il Comune avvierà una procedura a evidenza pubblica per affidare la gestione degli stalli blu attraverso una concessione biennale, indicativamente dal 16 dicembre 2026 al 15 dicembre 2028. La gara sarà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, valutando sia la qualità del progetto gestionale sia la componente economica.

La durata di due anni consentirà di garantire continuità al servizio, verificare gli effetti del nuovo sistema tariffario e gestionale e raccogliere dati aggiornati. Al termine del biennio l’Amministrazione potrà quindi assumere una decisione più strutturale sull’organizzazione della sosta cittadina, valutando anche modelli di gestione alternativi, eventualmente attraverso una società in house.

Il sistema comprende oggi 2.624 stalli a pagamento e 122 parcometri. Il nuovo concessionario dovrà occuparsi della manutenzione dei dispositivi, dei pagamenti elettronici e tramite app, del prelievo e della rendicontazione degli incassi, di permessi e abbonamenti, dello sportello per gli utenti, della segnaletica e delle attività degli ausiliari. Dovranno essere garantiti almeno cinque operatori stabilmente dedicati al controllo e sarà recepito l’accordo sindacale sottoscritto nell’ottobre 2025 tra Comune e Filcams Cgil.

Il concessionario sarà remunerato mediante un aggio massimo del 28%, soggetto a ribasso, calcolato esclusivamente sugli incassi della sosta regolarmente pagata. I proventi delle sanzioni resteranno interamente al Comune. Resteranno pubbliche anche la definizione delle tariffe, la disciplina degli stalli, la programmazione della mobilità e il controllo dei dati e dei flussi finanziari.

La riduzione delle tariffe non comporterà, nelle previsioni di bilancio, una diminuzione delle entrate complessive: il mantenimento del gettito sarà perseguito attraverso una gestione più efficiente, il miglior funzionamento dei parcometri, la diffusione dei pagamenti digitali e controlli più puntuali. La delibera comprende anche l’aggiornamento del Documento unico di programmazione e la conseguente variazione al Bilancio di previsione 2026-2028.

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