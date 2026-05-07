“Guidare il cambiamento”, il 20 maggio incontro rivolto alle PMI con Confapi Industria 

Confapi Giovani Piacenza e UGDCEC Piacenza – Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili invitano le aziende del territorio a un pomeriggio di confronto dedicato ai temi della trasformazione aziendale e del ruolo strategico delle competenze manageriali e professionali nelle PMI.
Appuntamento Mercoledì 20 maggio alle ore 17:30 nella sede di Confapi Industria Piacenza, in via Daria Menicanti.
L’incontro approfondirà, attraverso interventi tecnici e testimonianze dirette, come temporary manager e commercialisti possano collaborare per accompagnare l’imprenditore nelle fasi di cambiamento, crescita o riorganizzazione.
Durante l’incontro verranno approfonditi temi centrali per la gestione e l’evoluzione delle PMI, tra cui:
- il ruolo del temporary manager nelle fasi di trasformazione aziendale
- il commercialista come advisor strategico dell’imprenditore
- l’integrazione tra governance, consulenza e gestione operativa
- operazioni di riorganizzazione aziendale e pianificazione finanziaria