Sul treno con hashish e coltello: denunciato un minorenne, scatta anche la sanzione per i genitori.

Controllo dei carabinieri del Radiomobile di Fiorenzuola d’Arda dopo la segnalazione di un passeggero. Sequestrati 47 grammi di hashish e un serramanico con lama da 12 centimetri.

I fatti

Viaggiava a bordo di un treno regionale con quasi 50 grammi di hashish e un coltello a serramanico. Per questo un minorenne è stato denunciato dai carabinieri della Compagnia di Fiorenzuola d’Arda al termine di un intervento avvenuto nella serata del 6 marzo, dopo la segnalazione di un passeggero insospettito dal comportamento di due giovani presenti sul convoglio.

Il controllo

Il controllo è scattato durante la fermata del treno presso lo scalo di Fiorenzuola d’Arda. I militari dell’Aliquota Radiomobile, una volta saliti a bordo, hanno identificato i due ragazzi e approfondito gli accertamenti.

Uno dei due, un 16enne nato in Italia, è stato trovato in possesso di un involucro contenente 47 grammi di hashish e di un coltello a serramanico con lama lunga 12 centimetri.

La denuncia

Per il giovane è così scattata la denuncia in stato di libertà alla Procura per i Minorenni di Bologna per porto abusivo di coltello a bordo di treno e detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Il materiale rinvenuto è stato sequestrato dai carabinieri.

Al termine delle formalità, il minore e il ragazzo che era con lui sono stati affidati ai rispettivi familiari.

L’episodio accende i riflettori anche su un aspetto importante sul piano della prevenzione e della responsabilità familiare: quando un minorenne viene denunciato per il possesso ingiustificato di un’arma da taglio, oltre al procedimento a suo carico, vengono avviate anche le procedure per la sanzione amministrativa nei confronti degli esercenti la responsabilità genitoriale, come previsto da recente normativa.

Un passaggio che rafforza il messaggio delle istituzioni: il possesso di coltelli da parte di minori non è un fatto da sottovalutare e comporta conseguenze che possono coinvolgere direttamente anche la famiglia.

