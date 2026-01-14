Racconto-concerto “I Cavalli del tempo” il 16 gennaio al PalabancaEventi

Venerdì 16 gennaio, alle 18, il PalabancaEventi di via Mazzini – dove è in corso, promossa dalla Banca di Piacenza, la mostra “Piacenza e i suoi cavalli” dedicata al genio di Francesco Mochi, autore delle sculture equestri simboli della nostra città – ospiterà in Sala Panini il racconto-concerto “I Cavalli del tempo”, manifestazione collaterale alla mostra che vedrà protagonisti il gruppo vocale e strumentale Le Rose e le Viole diretto da Maddalena Scagnelli (voce e violino) e la voce narrante Luca Scarlini. Altri componenti dell’Ensemble, Enea Sorini (voce e percussioni), Dario Landi (arciliuto), Anna Perotti (voce), Silvia Sesenna (spinetta).
Il racconto-concerto ricostruirà la figura di Mochi, gli splendori e le violenze della corte farnesiana, e le vicende d’arte e musica della città. Risuoneranno con le voci i meravigliosi strumenti dell’epoca – tra cui l’arciliuto – in un repertorio musicale che farà rivivere cavalcate e cacce, cavalieri e cavalli, guerre d’amore e assalti d’armi con brani di autori antichi e oltre che di anonimi popolari di straordinaria vividezza, quali la celebre danza Branle des chevaux.
Ingresso libero con prenotazione (prenotazionieventi@bancadipiacenza.it; 0523 542441; telefonare nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì, 9-13 / 15-17).