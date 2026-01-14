Racconto-concerto “I Cavalli del tempo” il 16 gennaio al PalabancaEventi

Venerdì 16 gennaio, alle 18, il PalabancaEventi di via Mazzini – dove è in corso, promossa dalla Banca di Piacenza, la mostra “Piacenza e i suoi cavalli” dedicata al genio di Francesco Mochi, autore delle sculture equestri simboli della nostra città – ospiterà in Sala Panini il racconto-concerto “I Cavalli del tempo”, manifestazione collaterale alla mostra che vedrà protagonisti il gruppo vocale e strumentale Le Rose e le Viole diretto da Maddalena Scagnelli (voce e violino) e la voce narrante Luca Scarlini. Altri componenti dell’Ensemble, Enea Sorini (voce e percussioni), Dario Landi (arciliuto), Anna Perotti (voce), Silvia Sesenna (spinetta).

Il racconto-concerto ricostruirà la figura di Mochi, gli splendori e le violenze della corte farnesiana, e le vicende d’arte e musica della città. Risuoneranno con le voci i meravigliosi strumenti dell’epoca – tra cui l’arciliuto – in un repertorio musicale che farà rivivere cavalcate e cacce, cavalieri e cavalli, guerre d’amore e assalti d’armi con brani di autori antichi e oltre che di anonimi popolari di straordinaria vividezza, quali la celebre danza Branle des chevaux.

Ingresso libero con prenotazione (prenotazionieventi@bancadipiacenza.it; 0523 542441; telefonare nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì, 9-13 / 15-17).

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy