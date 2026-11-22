È scientificamente provato che i “punti di vista” di Andrea Amorini siano la lettura preferita da ogni tifoso del Piacenza Calcio.

I “Punti di vista” di Piacenza – Villa Valle

L’analisi dell’esperto di Radio Sound

Una vittoria importante e meritata contro un bel Villa Valle, ma una vittoria che per alcuni minuti ci ha ridato l’immagine di una squadra ancora non capace di gestire palla e risultato e questo è il difetto che mi preoccupa di più nell’ottica futura. Franz aveva solo un dubbio a parte con Tremolada preferito a Bassanini il resto è la solita squadra, i bergamaschi giocano con un centrocampista in più ed una punta in meno e riesco ad impedire al Piace di essere pericolosi. Il giro palla del Piace è continuo ed anche veloce ma arriviamo sulla trequarti senza riuscire l’uno contro uno vincente.

La loro linea difensiva rimane abbastanza alta e ci vuole una grande imbucata di Rrapai per Mustacchio per riuscire a passare in vantaggio. Ed è ancora il capitano al 7 gol consecutivo in tre partite a segnare su un errore difensivo loro ma poi ci mette molto del suo. E’ un colpo che potrebbe ammazzare chiunque visto che il Villa Valle non aveva demeritato. La ripresa parte sulla stessa falsariga con il piace più volte vicino al terzo gol, ma d’improvviso si riapre la partita con un cross che sembra innocuo, D’Amuri nel controllare il pallone tocca Baka che cade a terra. Per l’arbitro è tutto ok ed il centravanti può segnare con comodo. Cambia la partita, nonostante il Villa rimanga in dieci per una doppia ammonizione il Piace prende il secondo gol su una palla messa sul secondo palo su cui i nostri non intervengono lasciando libero di segnare Poli.

Da li in poi inizia l’assalto entra Capelli, Bassanini, Sereni la squadra diventa molto offensiva le mischie in area si susseguono fino a quando al 86 la deviazione finale di Capelli chiude la partita. Chievo agganciato, Nibbiano rimane sopra di due punti ed il Milan potenzialmente può agganciare la squadra di patron Alberici. Tre vittorie consecutive, quattro nelle ultime 5 la strada è segnata il calendario ci dà una mano per finire il girone di andate molto in alto è necessario sfruttarlo.

Le chiose finali sono due

La prima è per Raffini, se Mustacchio segna sempre una parte del merito è di Raffini che ha l’intelligenza di sacrificarsi per lui contribuendo all’apertura di spazi decisivi, la seconda è per Sereni che in venti minuti ha fatto notare la sua qualità nel puntare l’uomo e di saper crossare. Se ha la forza di sacrificarsi e di poter fare il quarto di destra questa squadra avrà una ulteriore e fondamentale arma offensiva.

L’intervista Esclusiva a Franzini

La partita