L’intervista ESCLUSIVA di RADIO SOUND a mister Arnaldo Franzini dopo Piacenza – Villa Valle 3-2. Una vittoria che i biancorossi hanno dovuto conquistare due volte: avanti 2-0 all’intervallo con la doppietta di Mustacchio, si sono fatti riprendere a inizio ripresa prima del sigillo di Capelli a cinque minuti dalla fine. Il tecnico fa i complimenti alla squadra, ma non nasconde il passaggio a vuoto: “Cinque minuti di blackout ci sono costati due gol incredibili, perché la partita era in totale controllo già nel primo tempo”.

Il Villa Valle, come spesso accade a chi viene al Garilli, ha rinunciato a qualcosa: “Ha tolto una punta, lui che ha sempre giocato con due, e ha messo un centrocampista in più. Abbiamo dovuto avere molta pazienza per sbloccarla, perché ci hanno chiuso tanto le vie esterne: siamo stati bravi a trovare le soluzioni centrali e a fare due gol bellissimi”.

Sul 2-1 pesa un episodio contestato: “Siamo partiti benissimo nel secondo tempo, poi c’è stato il gol preso: io so che Bakayoko è stato colpito clamorosamente, in modo evidentissimo. Fatto sta che il secondo gol l’abbiamo preso in un attimo, e a quel punto devi rimettere tutto in discussione. Siamo stati bravi ancora una volta a spingere, a creare tantissimo e a segnare alla fine”. Resta il rammarico: “Non ce l’aspettavamo. Il nostro portiere non ha fatto una parata, a parte l’occasione del primo tempo su un nostro rinvio sbagliato, da cui Bruno è uscito bene. Ce la siamo complicata”.

Bakayoko ha stretto i denti nonostante il solito problema di pubalgia

“Speriamo non sia una cosa lunga. Stavamo per fare il cambio, poi visto che stava bene abbiamo preferito tenerci i cambi più offensivi, per poter mettere Sereni e altri giocatori”. Proprio Sereni ha firmato l’assist del 3-2: “Adesso che li abbiamo tutti si vede la differenza. Poter inserire giocatori importanti come Sereni o come Capelli fa tutta la differenza del mondo: a inizio stagione, per una serie di problemi, queste possibilità non le avevamo, adesso le stiamo sfruttando bene”.

Con questo successo i biancorossi salgono al secondo posto insieme al Chievo, alle spalle del Nibbiano. Ma guai a guardare il calendario

“La squadra sta facendo bene da tanto tempo. Abbiamo trovato una condizione e una quadratura importanti, che ci permettono di comandare il gioco e di crearci tante occasioni da gol. Dobbiamo vincere più partite possibile per riagganciarci davanti: ci siamo, ma non ancora del tutto, anche perché ci sono i recuperi da giocare. L’obiettivo principale era rimanere nel gruppo e arrivare davanti il prima possibile, poi sarà importante restarci, se ci arriveremo. Cosa che spero davvero”.

Infine una battuta sul Nibbiano, capace di vincere in rimonta dopo essere stato sotto 0-2: “Forse non era considerato tra le favorite, ma se lo sta meritando: vincere una partita così dice che ha delle qualità. Noi e il Chievo ce li aspettavamo tutti lassù, il Nibbiano forse no, però è lì e se la giocherà anche lui”.

La partita