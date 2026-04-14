I Salumi DOP Piacentini incantano Portofino, dopo il successo di Parigi le eccellenze conquistano la Liguria

La Coppa Piacentina, il Salame Piacentino e la Pancetta Piacentina sono stati i protagonisti assoluti dell’AperiDOP Piacentino, l’evento gourmet inserito nella prestigiosa rassegna “Palato Fino in Portofino”. Sabato 11 e domenica 12 aprile, uno dei borghi più iconici del mondo ha celebrato l’incontro tra la tradizione emiliana e il fascino ligure.

L’iniziativa, organizzata dall’agenzia Robjoy di Roberta Ticchi, ha trasformato la celebre “Piazzetta” in un laboratorio del gusto a cielo aperto. La manifestazione ha offerto un programma ricco di appuntamenti: talk show dedicati all’eccellenza del Made in Italy, laboratori di cucina con la partecipazione di chef stellati, degustazioni guidate delle migliori realtà enogastronomiche nazionali.

A conferma del prestigio dell’evento, tra gli ospiti è intervenuto Pier Silvio Berlusconi, Amministratore Delegato di Mediaset, che con la sua presenza ha testimoniato l’importanza culturale ed economica della valorizzazione dei prodotti certificati.

Presso lo stand del Consorzio di Tutela Salumi DOP Piacentini, Lorella Ferrari – segretaria del Consorzio – ha guidato turisti e appassionati in un viaggio sensoriale alla scoperta delle tre icone della salumeria locale: la Coppa Piacentina, il Salame Piacentino e la Pancetta Piacentina, tutti rigorosamente a marchio DOP.

“Il successo di pubblico è stato straordinario,” conferma Lorella Ferrari. “Oltre ai numerosi turisti stranieri, abbiamo accolto con piacere anche gruppi di giovani arrivati appositamente, come una delegazione da Reggio Emilia, segno che l’alta qualità dei nostri salumi DOP parla a tutte le generazioni.”

I numerosi turisti internazionali che hanno affollato Portofino hanno potuto abbinare alla bellezza paesaggistica l’esperienza gastronomica autentica del Bel Paese. In questo contesto, i tre salumi piacentini si sono confermati veri e propri Ambasciatori del territorio.

Presente nella giornata di sabato anche Simone Fornasari, Presidente di Visit Emilia e Assessore al Commercio del Comune di Piacenza, che ha elogiato la compattezza e la qualità della delegazione piacentina presente in Liguria.

Questa tappa ligure rappresenta un ulteriore tassello nella strategia di promozione del Consorzio. Dopo le recenti vetrine internazionali a Parigi, il Consorzio continua a presidiare i luoghi dell’eccellenza per diffondere il valore storico e gastronomico della terra piacentina.

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