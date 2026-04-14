Prosegue il maltempo, pioggia anche sul Piacentino

Allerta GIALLA per frane e piene dei corsi minori anche in provincia di Piacenza.
Per la giornata di mercoledì 15 aprile non sono previsti fenomeni meteorologici significativi ai fini dell’allertamento. Tuttavia non si esclude la possibilità di precipitazioni localmente intense, anche a carattere di rovescio temporalesco, più probabili sul settore orientale.
Nelle aree collinari e di media montagna, anche a seguito delle precipitazioni dei giorni precedenti, saranno possibili residui e localizzati fenomeni franosi su versanti particolarmente fragili, ruscellamenti ed innalzamenti dei livelli idrometrici nel reticolo minore.