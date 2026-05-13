“Assemblea delle Assemblee” della Cgil, al via la raccolta firme su sanità pubblica e appalti

Anche la Cgil di Piacenza aderisce alla mobilitazione nazionale promossa dalla Cgil per il lancio della campagna di raccolta firme a sostegno di due proposte di legge di iniziativa popolare dedicate alla difesa della sanità pubblica e al contrasto dello sfruttamento nel sistema degli appalti.

L’appuntamento piacentino si terrà venerdì 15 maggio alle ore 9.30 nel salone “Nelson Mandela” della Camera del Lavoro di Piacenza, in via XXIV Maggio 18, con la convocazione congiunta dell’Assemblea Generale della Camera del Lavoro Territoriale e delle Assemblee Generali di categoria.

Ai lavori parteciperà Massimo Brancato, Capo Area Riforme Costituzionali della Cgil nazionale. Al centro dell’iniziativa la mobilitazione per le due proposte di legge popolari che la Cgil, insieme a numerose associazioni e realtà della società civile, promuove per “rafforzare il Servizio sanitario nazionale e garantire il diritto alla salute” e per introdurre maggiore equità, sicurezza e tutele nel sistema degli appalti.

La due giorni di mobilitazione coinvolgerà contemporaneamente tutte le Camere del lavoro territoriali italiane, con oltre 1.300 assemblee diffuse nel Paese e più di 1.000 banchetti previsti il giorno successivo per la raccolta firme. La campagna nazionale sarà accompagnata dagli slogan “Io firmo per il diritto alla salute” e “Io firmo per stesso lavoro, stesso contratto”.

La Cgil di Piacenza invita cittadine e cittadini, delegate e delegati, associazioni e realtà sociali del territorio a partecipare all’iniziativa e alla successiva raccolta firme.

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