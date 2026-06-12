Studenti e imprenditori, My Mentor all’università Cattolica: ospite Alberto Di Tanno

Sono 87 le coppie, formate da studenti e studentesse dell’Università Cattolica del Sacro Cuore (mentee) affiancati da manager e imprenditori (mentor), che l’altra sera si sono date appuntamento nel campus piacentino dell’ateneo, per un momento di bilancio e di apertura a nuove prospettive.

Ospite d’onore il Cavaliere Alberto Di Tanno, Presidente di Banca Più e Amministratore Delegato del Gruppo Intergea che, sollecitato dalle domande di Fabrizio Campione del comitato scientifico alla guida di MyMentor, ha spronato studenti e studentesse. «Non fatevi influenzare – ha detto – da parenti, amici e social. Puntate sempre a fare ciò che desiderate». Secondo il fondatore di Banca Più e di Nobis Assicurazioni, solo per citare alcune delle sue attività di successo, la cosa più importante per un manager è «dare l’esempio, dimostrare coerenza tra ciò che si dice e ciò che si fa». «Cosa valuto in una persona? La sua voglia di emergere, il suo voler essere di esempio per gli altri». Su quanto sia importante oggi la tecnologia: «È importante, ma deve essere al servizio del fuoco del fare, altrimenti non serve a niente».

Secondo i dati forniti da Fabrizio Capocasale tra gli iniziatori di MyMentor, partito nel 2015 con i primi 5 studenti coinvolti, il progetto è arrivato dopo undici edizioni a contare 816 coppie mentor – mentee. «Da un lato i mentor hanno dimostrato che la leadership passa anche attraverso la restituzione – ha rimarcato la professoressa Franca Cantoni dal tavolo dei relatori – mentre i mentee si sono messi a disposizione, accettando la sfida». «MyMentor – ha aggiunto la professoressa Roberta Virtuani – non è solo orientamento professionale, ma un acceleratore di crescita personale».

«Un progetto fiore all’occhiello di Università Cattolica che fa scuola a livello nazionale» ha sottolineato il direttore della sede di Piacenza Cremona Angelo Manfredini. «Un programma di cui trae beneficio l’intero ateneo e non solo lo studente» secondo il professor Claudio Soregaroli, in rappresentanza del corpo docenti. «Una delle più importanti esperienze che i nostri studenti fanno – ha aggiunto il professor Francesco Timpano – perché non si limita al semplice vado in azienda, ma offre opportunità per instaurare relazioni vere, tra mentor e studenti».

Spazio ai protagonisti come Leonardo Dioli, laureando magistrale in Banking & Consulting secondo cui «MyMentor è prima di tutto una palestra di vita in cui mi è stato concesso di sbagliare». Per il manager Costantino Gentile (Oleificio Zucchi) mentor da otto edizioni, «il rapporto con i ragazzi ci offre l’opportunità di fermarci ad analizzare in che modo utilizziamo il nostro tempo».

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy