“La Regione ha il dovere di garantire le risorse necessarie alla sanità e al trasporto pubblico locale. Ma ha anche il dovere di spiegare con precisione come vengono finanziati questi interventi e quali conseguenze producono le scelte compiute sugli altri programmi regionali”. È quanto sottolinea il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Giancarlo Tagliaferri, intervenuto in Assemblea legislativa sulla seconda variazione al bilancio di previsione 2026-2028.

LA NOTA DI TAGLIAFERRI

«La Giunta ha destinato 20 milioni di euro ai maggiori costi energetici del sistema sanitario e 10 milioni al trasporto pubblico locale. Per reperire queste risorse, oltre a circa 13 milioni di entrate, ha utilizzato 12,8 milioni di economie di spesa e 4,2 milioni del fondo di riserva. È proprio sulla natura delle economie che chiediamo un approfondimento rigoroso».

«Non possiamo confondere una somma non ancora impegnata contabilmente con una risorsa effettivamente inutilizzata. Le Direzioni regionali possono avere interventi già programmati, procedure in corso, bandi in preparazione e attività previste per l’ultimo trimestre che, per ragioni amministrative, non hanno ancora raggiunto la fase dell’impegno di spesa. Recuperare quelle disponibilità senza verificare le attività sottostanti potrebbe significare rinviare interventi attesi dai territori».

Tagliaferri richiama la necessità di distinguere le economie effettive dalle attività che potrebbero essere state riprogrammate.

«Non sosteniamo che siano stati imposti annullamenti o blocchi: chiediamo di accertarlo attraverso gli atti. La Giunta deve documentare quali stanziamenti siano stati ridotti, per quali motivazioni e se esistessero attività già previste. Bisogna sapere se si tratti di risparmi reali oppure di interventi destinati a slittare al prossimo esercizio finanziario».

Per questo il consigliere ha predisposto una specifica richiesta di accesso agli atti, finalizzata a ricostruire la provenienza delle economie e a verificare gli eventuali effetti sulla programmazione delle strutture regionali.

«La stessa attenzione deve essere riservata alla gestione dei costi sanitari. Non basta intervenire a fine anno per coprire gli aumenti delle bollette: occorre comprendere quali misure di controllo dei consumi, efficientamento energetico e programmazione degli acquisti siano state adottate per evitare il ripetersi di questi squilibri».

Sul trasporto pubblico, Tagliaferri richiama le criticità dei collegamenti piacentini e dei servizi utilizzati dagli studenti.

«Dieci milioni aggiuntivi devono contribuire concretamente alla continuità e all’affidabilità del servizio. Per territori come Piacenza, dove abbiamo già segnalato difficoltà nelle corse scolastiche ed extraurbane, è essenziale sapere come le risorse saranno ripartite e quali risultati produrranno».

Il consigliere richiama inoltre i cinque milioni destinati alla promozione turistica attraverso APT Servizi.

«Anche in questo caso servono obiettivi verificabili e un’attenzione equilibrata all’intero territorio regionale, compresa la provincia di Piacenza, con le sue vallate, i borghi, la montagna e i percorsi storico-culturali».

«La qualità di una manovra non si misura soltanto dai milioni annunciati, ma dalla capacità di programmare, amministrare e rendere conto delle proprie scelte. Finanziare i servizi essenziali è necessario; farlo senza compromettere altre attività programmate è altrettanto importante. È su questo che attendiamo risposte puntuali dalla Giunta regionale», conclude Tagliaferri.