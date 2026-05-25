Il Castello in Fiore a Bobbio il 30 e 31 maggio 2026

25 Maggio 2026 Redazione MC Eventi a Piacenza
Il Castello in Fiore a Bobbio il 30 e 31 maggio 2026
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Il Castello in Fiore a Bobbio il 30 e 31 maggio 2026. Al Castello Malaspina Dal Verme con la mostra mercato di piante e fiori, è in programma una Festa di colori, profumi, sapori e scoperte: dalle aiuole fiorite, alla lavanda, dall’incenso personalizzato agli unguenti.

Nella due giorni presenti inoltre laboratori per bambini e la presentazione del progetto degli studenti del Raineri Marcora in collaborazione con l’università Cattolica. L’ingresso alla manifestazione è libero.

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Il Castello in Fiore a Bobbio il 30 e 31 maggio 2026

Ogni anno, il medievale Castello Malaspina Dal Verme, che dall’alto domina la città di Bobbio e lo splendido paesaggio della Val Trebbia, indossa l’abito della festa.

Nell’ultimo weekend di maggio si tiene Il Castello in Fiore: una mostra mercato di piante, artigianato artistico e prodotti alimentari della tradizione locale. Una festa di colori, profumi e sapori, un’occasione per ritrovarsi e condividere due giornate in serenità e consapevolezza.

Tanti eventi collaterali come conferenze, talk, presentazioni di libri e attività per bambini nello spazio bimbi.

L’esposizione si apre nello spazio antistante l’ingresso del castello e il percorso si dipana nel saliscendi a ridosso dell’imponente muro a scarpa.

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