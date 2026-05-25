Logistica Guess, accordo Cgil: oltre 1.900 euro all’anno in più per 400 lavoratori

Un accordo di secondo livello che riguarda circa 400 lavoratrici e lavoratori del magazzino logistico Guess di via Bazzani, a Piacenza. È il risultato ottenuto dalla Filt Cgil nell’ambito dell’appalto che opera per il sito piacentino del noto marchio della moda, all’interno della filiera logistica.

L’intesa, siglata nel perimetro LHS-GXO, rappresenta un avanzamento concreto sul piano economico e conferma il ruolo della contrattazione aziendale e territoriale anche nei settori più complessi della logistica, dove appalti e subappalti spesso rendono più frammentate le condizioni di lavoro.

Il punto centrale dell’accordo è il rafforzamento del salario indiretto e delle condizioni economiche per chi lavora nel magazzino. Secondo quanto emerso dalla Filt Cgil, il valore del premio tra i parametri di presenza e produttività può arrivare e superare i 1900€ all’anno per lavoratore.

Tra le misure previste c’è l’aumento dei buoni pasto: da ottobre 2026 il ticket salirà a 9 euro, mentre da luglio 2027 passerà a 10 euro. Un intervento che incide direttamente sulla vita quotidiana delle persone, in una fase in cui l’aumento del costo della vita continua a pesare sui bilanci familiari.

La Filt Cgil esprime “grande soddisfazione” per un accordo giudicato particolarmente significativo, sia per la platea coinvolta sia per il contesto in cui arriva.

“È un ottimo risultato – sottolinea Karim Mansar della Filt Cgil – perché consente di tutelare il salario delle lavoratrici e dei lavoratori in una fase segnata dal caro vita. La contrattazione è uno strumento per redistribuire valore e migliorare concretamente le condizioni di chi lavora”.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy