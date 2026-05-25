Auto contro il guardrail lungo la Tangenziale, ma all’arrivo dei soccorsi il conducente non c’è: indagini in corso

Incidente nella notte lungo la tangenziale Sud, in direzione dell’autostrada, dove un’auto si è schiantata contro il guardrail per cause ancora in fase di accertamento.
L’impatto è avvenuto all’altezza dello svincolo della Farnesiana. Dopo l’incidente, il conducente – o la conducente – avrebbe abbandonato il veicolo in mezzo alla carreggiata per poi allontanarsi a piedi facendo perdere le proprie tracce.
Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i sanitari del 118 per la messa in sicurezza dell’area e i controlli del caso.
L’identificazione ufficiale della persona alla guida non è ancora avvenuta. Le forze dell’ordine stanno lavorando per ricostruire l’accaduto e risalire al responsabile dell’incidente.