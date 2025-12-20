Mobilità tra enti, il Comune di Piacenza cerca due Funzionari assistenti sociali

C’è tempo fino al 9 gennaio 2026, per candidarsi alla procedura di mobilità volontaria tra enti che il Comune di Piacenza ha avviato nelle scorse settimane, rivolte ai dipendenti a tempo indeterminato di altre pubbliche amministrazioni. Vengono ricercate due figure di Funzionario assistente sociale, con inquadramento nell’area dei funzionari e delle elevate qualificazioni.
I requisiti richiesti sono consultabili tra i bandi di concorso pubblicati integralmente nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito www.comune.piacenza.it e sul portale www.inpa.gov.it.
Per informazioni sul contenuto dell’avviso, i candidati possono scrivere esclusivamente alla seguente casella di posta elettronica: u.concorsi@comune.piacenza.it oppure telefonare ad uno dei seguenti numeri: 0523.492219 – 492054.