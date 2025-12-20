Uno scorcio magico davanti alla caserma Nicolai, presepe e albero costruiti dai militari del Genio

Nei giorni scorsi, davanti alla caserma Nicolai, è comparso un suggestivo set natalizio composto da presepe e albero. Un allestimento interamente con materiali in dotazione al Secondo Reggimento Genio Pontieri. L’opera nasce dall’ingegno e dalla capacità di valorizzare risorse operative, trasformandole in un simbolo profondamente legato alla tradizione natalizia.
Prima è comparso il suggestivo presepe, poi è arrivato l’albero di Natale in legno, realizzato dai falegnami dell’Esercito. Un manufatto che unisce competenza tecnica e amore per le tradizioni.
Il presepe e l’albero rappresentano non solo un omaggio alle festività, ma anche l’espressione dei valori di dedizione, professionalità e spirito di corpo che caratterizzano quotidianamente il Reggimento.