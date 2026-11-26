Il taglio della vegetazione lungo la Statale 45, nei pressi dell’abitato di Dolgo, riaccende le preoccupazioni sul progetto di ammodernamento del tratto Cernusca-Rivergaro.

L’Associazione Residenti e Utenti SS45 per la tutela della Valtrebbia, attraverso una nota, chiede chiarimenti sulla natura degli interventi e sul loro eventuale collegamento con i lavori previsti da ANAS.

LA LETTERA DELL’ASSOCIAZIONE

Sono stati effettuati lavori di eliminazione della vegetazione appena a monte dell’accesso stradale al nucleo abitato di Dolgo. Tali lavori, di notevole estensione, hanno prodotto l’eliminazione della vegetazione spontanea a valle del tracciato della SS 45. Chiediamo di conoscere la natura di questi lavori e se sono propedeutici all’inizio dei lavori dell’ammodernamento della SS 45 tratto Cernusca – Rivergaro in segno di trasparenza.

Vogliamo ricordare che per l’inizio lavori, manca ancora la progettazione esecutiva, progettazione che nel tratto di SS 45 citato, prevede un tracciato diverso da quello contenuto nel progetto definitivo. Infatti nella delibera di approvazione del progetto definitivo, il Commissario nominato, prescriveva una nuova progettazione per l’accesso al nucleo abitato di Dolgo.

Riteniamo che nessuna attività propedeutica alla progettazione definitiva possa comportare taglio di vegetazione che costituisce una modifica irreversibile del territorio.

Chiediamo al Comune di Travo di accertare la natura dei lavori, se sono stati effettuati nel rispetto della normativa edilizia e di sicurezza del lavoro.

Chiediamo alla Prefettura di attivare il tavolo di concertazione, già promesso ed annunciato da tempo, per affrontare i numerosi problemi connessi alla realizzazione dei lavori di ammodernamento della SS45.