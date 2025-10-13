Il Fiorenzuola fa sua una partita ricca di emozioni contro l’Arcetana: al Velodromo Pavesi è 4-2 per i rossoneri

Il Fiorenzuola torna in casa di fronte al pubblico del Velodromo Pavesi nel posticipo della 7° Giornata Campionato Eccellenza Emilia Romagna. Lo fa affrontando l’Arcetana, desideroso di vendicare la bruciante sconfitta patita a Campogalliano nello scorso weekend contro l’Atletic CDR Mutina.
La cronaca
I primi 10 minuti sono di grande battaglia, con le squadre che battagliano a centrocampo. Il Fiorenzuola passa però alla prima occasione, con il colpo di testa di Piro sul secondo palo che svetta sul cross di La Vigna al 12’.
L’Arcetana ribatte colpo e trova il pari dopo 5 giri di orologio, con Messori che viene lanciato sul filo del fuorigioco e da posizione defilata lascia partire un tiro di destro sul primo palo su cui Malagoli smanaccia ma non riesce a mettere il pallone fuori dalla porta. E’ 1-1.
Antenucci ci prova direttamente da calcio di punizione al 21’, con Antonioni che respinge in bagher pallavolistico, ma la rete è solo rimandata. Al 27’ sugli sviluppi di una punizione laterale il cross teso sul secondo palo trova la testa di Bandaogo, con il pallone che sbatte sulla traversa. Il più lesto è proprio Antenucci, che fa 2-1.
Neanche un giro di orologio e La Viga riconquista un pallone al limite dell’area offensiva, mettendo a sedere Antonioni con una finta per poi realizzare a porta sguarnita il 3-1 rossonero.
La partita è assolutamente frizzante, con un calcio piazzato simile a quello che ha portato al goal dei rossoneri che porta al colpo di testa nell’area opposta Messori al 30’; blocca Malagoli il colpo di testa centrale.
Al 40’ l’Arcetana trova il 3-2 con il calcio di punizione di Pigati dai 22 metri che si infila direttamente sotto la traversa, là dove Malagoli non può arrivare.
Barbati compie un autentico miracolo al 43’ salvando sulla linea il tiro a botta sicura di Pertica dopo il cross sul secondo palo di Macchioni.
Secondo tempo
Al 51’ rientra pericolosamente in campo l’Arcetana con la girata su palla da destra che finisce di poco fuori dal palo sulla destra di Malagoli.
Il Fiorenzuola è pericolosissimo al 58’ con la volèe di Pertica da posizione defilata, con la palla toccata da parte della difesa che carambola pericolosamente in area piccola e finisce tra le braccia di Antonioni sulla riga.
Giu’ il cappello al 62’ quando Antenucci trova il sette direttamente da calcio di punizione estraendo il classico coniglio dal cilindro. 4-2 rossonero.
Al 70’ l’Arcetana ha una occasionissima per riaprire la partita quasi dal nulla, con uno spiovente dalla trequarti che è preda della testa del neo entrato Blatta, il quale con una parabola beffarda prende in controtempo Malagoli ma la palla incoccia contro la traversa ed esce.
La partita inizia ad abbassare di ritmo con una girandola di cambi da entrambi i lati del campo, con capitan Messori ultimo a mollare in casa Arcetana. Dopo 5 minuti di recupero decretati dal direttore di gara Clemente da Ravenna, il Fiorenzuola di Mister Araldi torna alla vittoria con un tonante 4-2 al termine di una gara ricca di emozioni.
U.S. Fiorenzuola vs A.S.C. Arcetana 4-2
U.S. Fiorenzuola: Malagoli; Parisi ©; Macchioni (73’ Pinelli); La Vigna; Varoli (59’ Dellagiovanna); Benedetti; Pertica (85’ Lori); ; Bandaogo; Antenucci; Piro (73’ Mancini); Morrone (59’ Bertelli). All. Araldi. A disposizione: Cantoni; Postiglioni; Forte; Censi.
A.S.C. Arcetana: Antonioni; Ceci; Laamane (61’ Andreotti); Pigati (68’ Blotta); Barbati; Fiorentini (81′ Curti); Elatachi (63’ Ferrari); Bassoli; Messori ©; Barbieri (78′ Baldari); Grillenzoni. All. Borghi. A disposizione: Benedetti; Rinaldi; Maccabruni; Tosi.
Arbitro: Clemente da Ravenna – Assistenti: Sirico da Bologna e Manassero da Piacenza
Reti: 12’ Piro (F); 18’ Messori (A); 27’ Antenucci (F); 28’ La Vigna (F); 40’ Pigati (A); 62’ Antenucci (F)