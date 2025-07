Il Fiorenzuola mette nel motore Riccardo Cantoni e Filippo Dellagiovanna

Il Fiorenzuola annuncia di aver sottoscritto il contratto che legherà alle prestazioni sportive della Prima Squadra il portiere classe 2003 Riccardo Cantoni. Proveniente dall’Accademia Pavese, con la quale ha vinto la Coppa Regionale di Promozione, Cantoni è un profilo ancora giovane ma già dotato di una solida esperienza tra i pali.

Nel corso della sua carriera, il portiere ha militato in Eccellenza e Serie D con la maglia del Sant’Angelo (con cui ha vinto il Campionato di Eccellenza), mettendosi in mostra per affidabilità e personalità. In precedenza ha vestito anche i colori di RG Ticino, con cui ha conquistato il titolo di campione di Eccellenza, e della Biellese, società storica del panorama calcistico piemontese.

Un difensore di prospettiva

Il Fiorenzuola comunica l’acquisizione a titolo definitivo di Filippo Dellagiovanna, difensore mancino classe 2004, proveniente dall’Offanenghese, formazione militante nel campionato di Eccellenza – Girone C Lombardia.

Giocatore di prospettiva, Dellagiovanna si è messo in luce nella scorsa stagione per le sue doti tecniche, l’efficacia nei duelli e la capacità di impostare l’azione da dietro con il piede sinistro, qualità sempre più richieste nel calcio moderno.

Con questo innesto, il club rossonero rafforza ulteriormente il pacchetto difensivo puntando su un giovane che ha già dimostrato personalità e maturità sul campo. Benvenuto in rossonero, Filippo.

