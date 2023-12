Il Natale di Castel San Giovanni un calendario fitto di eventi per grandi e piccini – AUDIO

Il Natale di Castel San Giovanni è “Luminoso”, parola del Sindaco Lucia Fontana. Un programma fitto di eventi per grandi e piccini. Tra le tante iniziative partite lo scorso 2 dicembre con l’accensione delle luminarie, eventi tra il creativo e l’originale, ma fatto anche di quei piccoli riti delle feste come l’immancabile scambio degli auguri, la tombolata e il brindisi di fine anno.

Il Natale di Castel San Giovanni un lavoro di gruppo

“Quest’anno ci siamo impegnati per suscitare lo spirito natalizio – racconta il Sindaco di Castel San Giovanni Lucia Fontana – un impegno che è stato corale che ha coinvolto l’amministrazione, il comitato dei commercianti vita centro storico, la Pro Loco, la Parrocchia e l’Associazione amici di Fontana. Diciamo che quello che vivremo fino al 31 dicembre nel programma delle feste è frutto dell’impegno e della coesione di tante forze che credono e vogliono che questo Natale sia anche un po sopra le righe perchè no? Ne abbiamo bisogno, in un momento così complicato è necessario rasserenare gli animi”.

Audio intervista al Sindaco Lucia Fontana

Natale di Castel San Giovanni sabato scorso l’accensione delle luminarie

“Sabato scorso abbiamo aperto il nostro programma con l’accensione ufficiale delle luminare – Racconta Fontana – delle nostre bellissime luminarie sottolineerei, perché stiamo ricevendo tanti consensi da parte dei nostri concittadini ma anche da coloro che vengono da fuori in visita. Tanti sono gli appuntamenti che caratterizzano il cartellone di questo Natale, per grandi ma anche per i più piccoli”.

Natale di Castel San Giovanni festa sezionale degli alpini

“Venerdì 8 dicembre all’interno degli appuntamenti del Natale – specifica il Sindaco di Castel San Giovanni – ci sarà la festa sezionale del Gruppo degli Alpini di Castel San Giovanni. Evento che si celebra ogni anno proprio in questa giornata”.

Natale di Castel San Giovanni tante iniziative per i più piccini

“Il Natale è in assoluto la festa dei più piccoli – anticipa Lucia Fontana – segnalo per questo la meravigliosa giostra con i cavallini nella piazza della nostra collegiata e poi ancora laboratori creativi, l’appuntamento il 13 dicembre con Santa Lucia, il 17 Babbo Natale a Fontana Pradosa, il 23 la casa di Babbo Natale in piazza XX settembre e sono solo alcuni appuntamenti”.

Il Natale di Castel San Giovanni video mapping

“Il 17 dicembre avrei il piacere di sottolineare uno spettacolo originale per la prima volta nella nostra cittadine – anticipa Fontana – la facciata della nostra collegiata farà da schermo ad uno show di Video Mapping una sorta di magia di suoni, luci e immagini“.

Il 200° anniversario del Verdi

“Domenica 17 dicembre alle ore 21 – ancora Fontana – festeggiamo il 200° anniversario del Teatro verdi di Castel San Giovanni ci sarà la rappresentazione della Serva Padrona l’opera lirica che inauguro nel 1823 il nostro teatro che spegne ben 200 candeline, sarà una rappresentazione ad ingresso libero”.

Lo scambio degli auguri

“Il 23 dicembre volevo segnalare – dice Lucia Fontana – nel pomeriggio lo scambio degli auguri di rito ma non formali tra amministrazione e concittadini, ci teniamo tutti gli anni a questa condivisione sentita da parte dell’amministrazione, un abbraccio virtuale con il quale ci stringiamo alla nostra comunità, il modo anche per sentirsi parte di essa, in un momento delicato come le festività, un modo per tutti, di non sentirsi soli, poi il ritorno delle fontane danzanti con il nuovo spettacolo musicale”.

Il Natale di Castel San Giovanni la Tombolata e il Capodanno

“Il 29 dicembre alle ore 21 presso l’oratorio – spiega Fontana – ci sarà la Tombolata rito delle feste il cui ricavato sarà devoluto alla casa della carità di Don Giuseppe Beotti. Il 31 dicembre cenone di Capodanno presso il centro ricreativo di Viale Amendola”.

Programma e informazioni

Il programma e le informazioni sul sito ufficiale del Comune di Castel San Giovanni