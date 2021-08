Il Piacenza è pronto a iniziare il campionato, ma che fine hanno fatto i giocatori in campo un anno fa?

Circa 11 mesi fa, con l’esordio in campionato contro il Grosseto, il Piacenza calcio inaugurava il suo ciclo 2.0. Dalla famiglia Gatti a Roberto Pighi, i biancorossi intrapresero una strada tutta nuova basata sui giovani, sul futuro e sull’azionariato imprenditoriale.

Per l’allestimento della rosa, la società decise di affidarsi alla conoscenza di Simone Di Battista e all’abilità di mister Vincenzo Manzo. L’ex diesse decise di prendersi parecchi rischi, puntando su giocatori poco esperti o addirittura alla prima esperienza in serie C, e aprendo il dibattito sulla reale competitività della rosa.

Oggi, il Piacenza si presenta ai blocchi di partenza della stagione 2021/22 con una rosa costruita in maniera diametralmente opposta rispetto ad un anno fa: meno “scommesse”, più giocatori collaudati e un mister rodato in categoria.

La stagione, dopo l’1-0 sulla Reggiana, è iniziata con il piede giusto, tanto che questa sicurezza ci ha permesso di guardare al recente passato con un occhio diverso. Presi dal sollievo di chi ha scampato il fosso (chiamato Serie D), ci siamo chiesti: ma che fine hanno fatto i giocatori presenti in quel Piacenza-Grosseto 0-2? Eccoli qua per voi.

La rosa del Piacenza calcio datata 27/09/2020: che fine hanno fatto i giocatori?

Thomas Vettorel – Carrarese (serie C)

Elia Visconti – Lucchese (serie C)

Matteo Bruzzone – senza squadra

Matteo Battistini – Lecco (serie C)

Pier Luigi Simonetti – Piacenza calcio

Giuseppe D’Iglio – senza squadra

Antonio Palma – Piacenza (potrebbe partire)

Davide Lamesta – Piacenza calcio

Francesco Maio – Notaresco (serie D)

Alex Pedone – Sangiuliano City (serie D)

Lorenzo Babbi – Lucchese (serie C)

Kayro Flores Heatley – senza squadra

Simone Stucchi – Piacenza calcio

Andrea Corbari – Piacenza (potrebbe partire)

Nicolas Galazzi – Venezia (serie A)

Giorgio Siani – Arconatese (serie D)

Francesco Renolfi – Gozzano (serie D)

Giorgio Losa – Real Calepina (serie D)

Alessio Miceli – Dordrecht (serie B olandese)

Gabriele Daniello – Licata (serie D)

Riccardo Martimbianco – senza squadra

Vincenzo Manzo – direttore tecnico del Chieri

Quattro sono rimasti in Serie C, Galazzi è in Serie A con il Venezia, Miceli ha scelto l’estero, sei hanno perso una categoria, mister Manzo ha abbandonato la panchina e ben 4 giocatori sono senza squadra.

La rosa del Piacenza datata 23/08/2021: da dove arrivano i nuovi?