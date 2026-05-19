Il Poggiarello torna anche nel 2026 tra vino, musica e sapori del territorio il 23 e 24 maggio

Due giorni immersi tra vigneti, musica live, degustazioni e convivialità: il 23 e 24 maggio torna a Scrivellano il grande evento primaverile de Il Poggiarello, uno degli appuntamenti più amati dal pubblico del territorio e dagli appassionati di vino.

Il Poggiarello torna anche nel 2026 tra vino, musica e sapori del territorio

Un intero weekend pensato per vivere la cantina e le colline della Val Trebbia in due atmosfere diverse ma complementari: il sabato sera con l’energia e il ritmo de “Il Poggiarello Night”, e la domenica con il relax, le famiglie e le esperienze all’aria aperta de “Il Poggiarello Day”.

Il programma

SABATO 23 MAGGIO – IL POGGIARELLO NIGHT

Dalle 17:00 alle 00:30

La serata autentica e immersa nella natura, tra calici di vino, tramonto sui vigneti, e atmosfera unica sotto la luna della Val Trebbia.

La colonna sonora della serata sarà curata da Bleech Festival, partner dell’evento da 8 anni, con concerto live e djset.

Ad accompagnare i vini de Il Poggiarello ci saranno alcune tra le realtà food più amate del territorio:

Gli smash burger di Lupoz

Le specialità di carne di Gaidolfi

I focaccioni e i bata di AllaMano

Gnocco fritto e gnocchi delle Sorelle Bragoli Il biglietto degustazione comprende 2 calici di vino + concerto live e djset. Anche quest’anno tutto è pronto per farvi “tornare a piedi” a fine serata! DOMENICA 24 MAGGIO – IL POGGIARELLO DAY Dalle 11:00 alle 17:30 Una giornata di relax e convivialità da vivere tra amici e in famiglia, all’aria aperta, tra degustazioni, buon cibo, musica e attività per adulti e bambini. *Il biglietto degustazione comprende 3 calici vino + acqua e la tote bag “Travo Hills”* Sarà inoltre disponibile una speciale esperienza “TOP” su prenotazione, che include:

tavolo riservato in terrazza con vista sulla Valle

degustazione guidata completa dei vini Poggiarello

proposta food a cura di Gaidolfi per tutta la giornata.

Come ogni anno, sarà presente Radio Sound in diretta per tutta la durata dell’evento.

Le proposte gastronomiche

Le specialità di carne di Gaidolfi

Focaccioni e bata di AllaMano

Gnocco fritto e gnocchi delle Sorelle Bragoli

I gelati di Baiocc In programma anche due laboratori di pasta fresca a cura di AllaMano con degustazione finale e abbinamento di un vino del Poggiarello. Per info e prenotazioni: Instagram @allamano_cucina o scrivere su whatsapp al 3389305458.

Per i più piccoli

dalle 14:00 alle 16:00 animazione per bambini a cura di Sogninfesta con giochi di gruppo, bolle di sapone e tatuaggi glitterati

alle ore 16:00 lettura animata e laboratorio a cura di Martina Sandalo, che presenterà il suo libro “Giovanni e la volpe dorata”: un viaggio tra emozioni, coraggio e piccoli grande incontri. Entrerete in una storia che resta nel cuore! Il weekend rappresenta un’occasione per vivere Il Poggiarello in modo autentico, tra vino, territorio, convivialità e paesaggio.

Per informazioni e prenotazioni



Instagram @poggiarellovini

Mail info@ilpoggiarellovini.it – giulia.perini@cantine4valli.it

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