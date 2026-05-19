Il Poggiarello torna anche nel 2026 tra vino, musica e sapori del territorio il 23 e 24 maggio

19 Maggio 2026 Redazione MC Eventi a Piacenza
Il Poggiarello torna anche nel 2026
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Due giorni immersi tra vigneti, musica live, degustazioni e convivialità: il 23 e 24 maggio torna a Scrivellano il grande evento primaverile de Il Poggiarello, uno degli appuntamenti più amati dal pubblico del territorio e dagli appassionati di vino.

Il Poggiarello torna anche nel 2026 tra vino, musica e sapori del territorio

Un intero weekend pensato per vivere la cantina e le colline della Val Trebbia in due atmosfere diverse ma complementari: il sabato sera con l’energia e il ritmo de “Il Poggiarello Night”, e la domenica con il relax, le famiglie e le esperienze all’aria aperta de “Il Poggiarello Day”.

Il programma

SABATO 23 MAGGIO – IL POGGIARELLO NIGHT

Dalle 17:00 alle 00:30

La serata autentica e immersa nella natura, tra calici di vino, tramonto sui vigneti, e atmosfera unica sotto la luna della Val Trebbia.

La colonna sonora della serata sarà curata da Bleech Festival, partner dell’evento da 8 anni, con concerto live e djset.

Ad accompagnare i vini de Il Poggiarello ci saranno alcune tra le realtà food più amate del territorio:

  • Gli smash burger di Lupoz
  • Le specialità di carne di Gaidolfi
  • I focaccioni e i bata di AllaMano
  • Gnocco fritto e gnocchi delle Sorelle Bragoli Il biglietto degustazione comprende 2 calici di vino + concerto live e djset. Anche quest’anno tutto è pronto per farvi “tornare a piedi” a fine serata! DOMENICA 24 MAGGIO – IL POGGIARELLO DAY Dalle 11:00 alle 17:30 Una giornata di relax e convivialità da vivere tra amici e in famiglia, all’aria aperta, tra degustazioni, buon cibo, musica e attività per adulti e bambini. *Il biglietto degustazione comprende 3 calici vino + acqua e la tote bag “Travo Hills”* Sarà inoltre disponibile una speciale esperienza “TOP” su prenotazione, che include:
  • tavolo riservato in terrazza con vista sulla Valle
  • degustazione guidata completa dei vini Poggiarello
  • proposta food a cura di Gaidolfi per tutta la giornata.

Come ogni anno, sarà presente Radio Sound in diretta per tutta la durata dell’evento.

Le proposte gastronomiche

  • Le specialità di carne di Gaidolfi
  • Focaccioni e bata di AllaMano
  • Gnocco fritto e gnocchi delle Sorelle Bragoli
  • I gelati di Baiocc In programma anche due laboratori di pasta fresca a cura di AllaMano con degustazione finale e abbinamento di un vino del Poggiarello. Per info e prenotazioni: Instagram @allamano_cucina o scrivere su whatsapp al 3389305458.

Per i più piccoli

  • dalle 14:00 alle 16:00 animazione per bambini a cura di Sogninfesta con giochi di gruppo, bolle di sapone e tatuaggi glitterati
  • alle ore 16:00 lettura animata e laboratorio a cura di Martina Sandalo, che presenterà il suo libro “Giovanni e la volpe dorata”: un viaggio tra emozioni, coraggio e piccoli grande incontri. Entrerete in una storia che resta nel cuore! Il weekend rappresenta un’occasione per vivere Il Poggiarello in modo autentico, tra vino, territorio, convivialità e paesaggio.

Per informazioni e prenotazioni


Instagram @poggiarellovini
Mail info@ilpoggiarellovini.it – giulia.perini@cantine4valli.it

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