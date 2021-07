Il saluto del Sindaco Barbieri al Colonnello Sanapo e il buon lavoro al nuovo comandante Loero

Il Sindaco Patrizia Barbieri ha ricevuto oggi a Palazzo Mercanti il comandante provinciale uscente della Guardia di Finanza di Piacenza, Col Daniele Sanapo, in procinto di lasciare la nostra città per assumere un nuovo incarico presso il Comando Regionale Lombardia, e il suo successore, Col Corrado Loero, per uno scambio di saluti e di buon lavoro.

L’incontro è stato, prima di tutto, l’occasione per il Sindaco Barbieri per ringraziare, “a nome dell’Amministrazione e di tutta la comunità piacentina”, il Colonello Sanapo che “ha guidato con sapienza e attenzione per 5 anni il comando provinciale della Guardia di Finanza, tutelando, in una perfetta sinergia con tutte le istituzioni del territorio, i cittadini e le imprese, anche e soprattutto nei momenti più difficili e delicati dell’emergenza sanitaria e della ripartenza”. “Il nuovo prestigioso incarico – ha aggiunto Barbieri – è il migliore riconoscimento delle grandi doti e capacità umane e professionali del Col Sanapo”.

Contestualmente, il Sindaco Patrizia Barbieri ha formulato al nuovo comandante, Col Corrado Loero, “le più sincere congratulazioni per il nuovo incarico e un sentito augurio di buon lavoro”, rinnovando la massima disponibilità alla “collaborazione nel comune impegno per la tutela della legalità e nel sostegno al territorio”.