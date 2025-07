Il sindaco Tarasconi in visita alla sede Iren di Piacenza

Si è svolta questa mattina la visita della Sindaca di Piacenza Katia Tarasconi presso la sede territoriale del Gruppo Iren.

La sindaca è stata accolta, insieme al Vicesindaco e Assessore ai lavori pubblici, manutenzione, decoro urbano e cura del verde pubblico Matteo Bongiorni e all’Assessore alle politiche ambientali, partecipazione e identità territoriale Serena Groppelli, dai vertici del Gruppo, il Presidente Luca Dal Fabbro, il Vice Presidente Moris Ferretti, l’AD Gianluca Bufo, accompagnati dal consigliere di amministrazione Stefano Borotti.

L’incontro è stata l’occasione per condividere l’importanza del territorio piacentino nell’ambito delle strategie aziendali, anche alla luce del piano di investimenti previsti in tutti i settori di riferimento di Iren, e per salutare i dipendenti che ogni giorno lavorano nella sede piacentina.

A margine dell’incontro, la delegazione ha visitato il termovalorizzatore e la sede di Iren Laboratori, un’eccellenza del Gruppo. Il laboratorio è il luogo principale per i controlli e i monitoraggi ambientali di tutto il Gruppo Iren. Si compone di una serie di reparti specializzati ed è dotato della più moderna strumentazione per condurre test analitici a servizio delle molteplici attività della multiutility, dalla distribuzione dell’acqua al suo recupero depurativo e al successivo riutilizzo in agricoltura, dallo smaltimento dei rifiuti alla produzione di biogas e biometano ed infine al controllo dei materiali e prodotti utilizzati nella gestione dei servizi.

