Nasce il progetto di marketing territoriale “Lupa Farnesiana”, tre proposte per scegliere insieme il logo del quartiere

Il Comune di Piacenza, in collaborazione con le associazioni di categoria Confcommercio, Confesercenti e Cna, con il contributo della Regione Emilia-Romagna e il coordinamento operativo di Iscom Group, ha avviato il progetto di marketing territoriale “Lupa Farnesiana – Negozi e persone che fanno quartiere”, con l’obiettivo di promuovere e valorizzare l’area commerciale naturale che si trova nel quadrante urbano fra piazzale Roma, via Colombo, via Manzoni, via Bolzoni e via Farnesiana.

Dodici mesi di iniziative per negozi, artigiani e attività commerciali

Per i prossimi 12 mesi, sino a ottobre 2027, è prevista una serie di iniziative volte a valorizzare il territorio e dare visibilità – anche con il coinvolgimento di istituti scolastici e realtà aggregative – alla rete di attività commerciali, artigianali, pubblici esercizi e servizi presenti nella zona, promuovendo il ruolo del commercio di prossimità anche come presidio sociale, a tutela della vivibilità del quartiere.

“Tre loghi un quartiere: scegli tu”, a novembre la scelta del simbolo

Già attivati i canali social dedicati per seguire tutti gli aggiornamenti del percorso e le attività in programma, con il profilo @lupafarnesiana, ma la prima iniziativa riguarda la creazione – come risultato di una sensibilità condivisa e partecipata – di un’immagine sintetica che esprima la brand identity della zona, rappresentandone caratteristiche e punti di forza.

E’ il progetto “Tre loghi un quartiere: scegli tu”: la scelta tra tre proposte verrà effettuata con una modalità condivisa che coinvolge tutti coloro che vivono, studiano o lavorano in quest’area, frequentandone negozi, bar, ristoranti, botteghe e servizi.

Come partecipare alla scelta del logo della Farnesiana

Nel mese di novembre, presso gli esercizi del quartiere sarà possibile ricevere una cartolina per scegliere il logo preferito.

Le attività che intendono aderire all’iniziativa e ricevere le cartoline da distribuire possono richiedere il link o il modulo di adesione contattando la propria associazione di riferimento o scrivendo a comunicazione@iscomgroup.it, in alternativa anche inviando un messaggio Whatsapp al 342-1136594.