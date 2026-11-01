Il vescovo Adriano Cevolotto in visita alla Cooperativa San Martino: “Una rete di relazioni che unisce le diverse realtà”

Una visita per conoscere più da vicino una realtà del lavoro piacentino e incontrare le persone che ne accompagnano ogni giorno l’attività: il 13 ottobre il vescovo di Piacenza-Bobbio, monsignor Adriano Cevolotto, è stato accolto nella sede della Cooperativa San Martino.

Durante la visita è stato guidato dal presidente Mario Spezia, dal direttore generale Paolo Rebecchi e dalla responsabile welfare Margherita Spezia, insieme ad altri rappresentanti della cooperativa e al personale degli uffici. Non ha potuto essere presente all’incontro l’amministratore delegato della Cooperativa, Francesco Milza, impegnato fuori Piacenza

L’incontro assume un significato particolare anche vista la prossimità con il quarantesimo anniversario della San Martino, il 25 novembre.

La visita si inserisce nel percorso di costante attenzione del vescovo alle realtà economiche, e ai loro lavoratori, del nostro territorio. L’incontro alla San Martino ha rappresentato una naturale tappa di questo percorso, attraverso il confronto con la direzione e con chi svolge le attività amministrative e organizzative a supporto della cooperativa.

Il passaggio negli uffici e il dialogo con i lavoratori hanno permesso a monsignor Cevolotto di approfondire la conoscenza della Cooperativa San Martino, delle sue attività e di prendere contatto con le altre realtà cooperative del gruppo: Con.Cop.Ar., Cotep, Casa Siulp, Xenia B, Ciclat, Human Asset, Studio Aura, Sfinge, Coserin.

L’incontro ha consentito di presentare al vescovo questa dimensione della cooperazione e il suo rapporto con il tessuto produttivo e sociale locale, anche attraverso la rete di relazioni che unisce le diverse realtà.

Nel corso della giornata monsignor Cevolotto ha espresso apprezzamento per le attività della Cooperativa San Martino, anche quelle collaterali portate avanti sul territorio piacentino. Un’attenzione significativa per una realtà che si avvicina al quarantennale mantenendo nella comunità locale un riferimento essenziale del proprio lavoro e delle proprie relazioni.