In collina e montagna torna la neve: a Morfasso 15 centimetri. Forte vento e pioggia in pianura – FOTO e VIDEO

Neve sulle nostre colline: a Pecorara mais e fiori imbiancati, a Morfasso circa 15 centimetri di neve. Il pericolo arriva da alberi e rami che, già completi nel fogliame, con il pesante carico di neve si piegano o si spezzano sulla carreggiata delle strade provinciali e comunali.

A Pecorara, 750 metri di altitudine nell’alta collina piacentina, la mattina del 22 aprile lo scenario è in invernale, non fosse che nei campi è già germogliato il mais e le altre colture sono in fiore. A renderlo noto è Confagricoltura Piacenza che diffonde le immagini ricevute dalla propria associata Daria Nobile che conduce la sua azienda nella località Moiaccio. È tutto avvolto da una coltre di fresca neve alta almeno una quindicina di centimetri. Difficilmente si fermerà di fronte al caldo sole già previsto nei prossimi giorni.

“È impressionante – rileva Confagricoltura Piacenza – anche più in basso i campi sono imbiancati, la mezza collina è tutta presa dal freddo. Uno sbalzo di temperatura molto repentino, speriamo che le colture non ne risentano”.

Del resto ad aprile fenomeni simili si sono sempre verificati e negli ultimi anni ci stiamo, purtroppo, abituando, alla maggiore frequenza della variabilità estrema del meteo. “Cogliamo l’occasione – rileva l’associazione degli imprenditori agricoli –invitando a porre in essere tutte le possibili correttive, almeno dal punto di vista tecnico-agronomico, utilizzando le varietà più adatte, e soprattutto assicurando le colture con polizze adeguate”.

Il crollo delle temperature e le nevicate registrate in queste ore stanno dando qualche preoccupazione, sarà possibile valutare solo nei prossimi giorni quali saranno state le conseguenze. Confagricoltura Piacenza resta a disposizione per le segnalazioni e per valutare le azioni che eventualmente si renderanno necessarie.