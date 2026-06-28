In Polonia festeggiano Max Cremona e Ongari

Motonautica – Chiusura in bello stile a Chodziez per le classi F125 e F250. E se per Max Cremona è stata una pura formalità restare sul tetto del mondo per la quinta volta consecutiva (un record difficilmente superabile), nella F125 un maledetto guaio all’impianto elettrico ha penalizzato Gabriele Rossi favorendo il successo (comunque meritato) di Andrea Ongari.

F125 – Gabriele Rossi conquista la pole position per soli 5 centesimi su Ongari. Ma, purtroppo, la sua prima manche si ferma dopo nemmeno un giro per problemi all’impianto elettrico. Andrea Ongari scappa e mette la prima pietra sul titolo. Inutili, se non per mostrare agli addetti ai lavori quanto andava forte lo scafo n.61, le vittorie di Gabriele nella seconda e terza manche: la classifica finale premia Andrea Ongari che con un primo, un secondo e un terzo posto, vince tappa e Mondiale. Sul terzo gradino del podio finale, meritatamente, Luca Finotti.

F250 – Nella giornata dove Alex Cremona timbra un magico tris a sigillare una strameritata medaglia d’argento, il fratello Max scrive la storia accaparrandosi il quinto titolo. Non ci sono più parole per fotografare l’ennesima impresa di Max: complimenti e basta anche se, se vogliamo trovare l’ago nel pagliaio, gli avversari stranieri quest’anno sono stati veri e propri desaparecidos.

F500 – Marcin Zielinski torna a dettare legge, cala un magico tris su Erko Aabrams che va fortissimo ma Zielinski è stratosferico. Alle spalle di questi due splendidi protagonisti, tiene botta il nostro Giuseppone Rossi che sale sul terzo gradino del podio e si avvicina in classifica generale ad Attila Havas, stranamente abulico nel weekend. Si deciderà tutto in Bulgaria, dopo Ferragosto.

Roberto Lambri

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