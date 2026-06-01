Incendio in un’abitazione di via Gregorio X, vigili del fuoco e ambulanze sul posto: cinque persone evacuate con l’autoscala – FOTO

1 Giugno 2026 Redazione FG Cronaca Piacenza

Momenti di paura nella notte in via Gregorio X, a Piacenza, dove un incendio è divampato intorno all’una all’interno di un’abitazione al civico 26.

Secondo le prime informazioni, le fiamme avrebbero interessato i contatori Enel dello stabile, rendendo necessario un massiccio intervento dei soccorritori.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con un’autopompa e un’autoscala. Per motivi di sicurezza è stata disposta l’evacuazione di cinque persone, che sono state fatte uscire dall’edificio proprio grazie all’impiego dell’autoscala.

Presenti anche i sanitari della Croce Rossa e della Pubblica Assistenza di San Giorgio, intervenuti per assistere gli occupanti dello stabile, oltre agli agenti di polizia.

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