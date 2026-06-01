Incendio in un’abitazione di via Gregorio X, vigili del fuoco e ambulanze sul posto: cinque persone evacuate con l’autoscala – FOTO

Momenti di paura nella notte in via Gregorio X, a Piacenza, dove un incendio è divampato intorno all’una all’interno di un’abitazione al civico 26.

Secondo le prime informazioni, le fiamme avrebbero interessato i contatori Enel dello stabile, rendendo necessario un massiccio intervento dei soccorritori.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con un’autopompa e un’autoscala. Per motivi di sicurezza è stata disposta l’evacuazione di cinque persone, che sono state fatte uscire dall’edificio proprio grazie all’impiego dell’autoscala.

Presenti anche i sanitari della Croce Rossa e della Pubblica Assistenza di San Giorgio, intervenuti per assistere gli occupanti dello stabile, oltre agli agenti di polizia.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy