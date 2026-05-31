Volley, Serie D – Estasi River! Vittoria in Gara 3 e promozione in Serie C

Il RIVER DECALACQUE riesce nell’impresa di aggiudicarsi gara 3 della finale play-off di serie D ed ottiene il diritto alla promozione nella categoria superiore. Ci sono volute circa due ore e 15 minuti per avere ragione della mai doma formazione modenese; la partita non è stata bellissima, la posta in palio era molto alta ed entrambe le squadre hanno commesso diversi errori gratuiti.

Il RIVER ha avuto la forza di crederci sino alla fine: infatti è sempre stata una partita all’inseguimento delle rivali. Soliera ha vinto primo set, subito pareggiato dalle locali nel secondo, nuovamente avanti SOLIERA nel terzo, le piacentine rimettono i giochi in parità nel quarto, nel tie-break Soliera cambia campo sul 8-5, ottiene il match-point (14-13), ma tre punti consecutivi delle trebbiensi fanno esplodere di gioia il Palarebecchi.

Il degno coronamento di un’ottima stagione da parte della formazione locale che onora nei migliori dei modi il venticinquesimo anno dalla fondazione della società. Un giusto ringraziamento a tutte le ragazze e lo staff tecnico per l’ottima stagione che hanno saputo disputare. Un doveroso applauso alla formazione modenese che ha onorato questa finale disputando tre gare di alto livello.

DECALACQUE RIVER PC – G.F.S. SOLIERA 150 MO 3-2

(17-25 25-19 15-25 25-18 16-14)

DECALACQUE RIVER PC: Gionelli 27, Viaroli (L1), Rocca 11, Manzari, Boiardi 1, Basile, Colombini, Cappellini 15, Euclidi, Molinaroli 3, Bersanetti (L2), Mozzi 3, Rolleri 9, All. Carbonetti, Ass. All. Massari;

G.F.S. SOLIERA 150 MO: Lugli (L2), Bacchelli (L1), Nicolini, Righi 12, Iotti 14, Berni 10, Codeluppi, Morselli, Bianculli 8, Zaccarelli, Negrelli 15, Tedeschini, Zavatti 2, All. Montanari;

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