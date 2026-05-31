Baseball – Piacenza incassa due sconfitte a Lodi e si allontana sempre più dalla vetta del girone

Piacenza Baseball non si riprende nemmeno a Lodi dove incassa due sconfitte (16-10 e 6-2) che lo allontanano sempre più dall’aristocrazia del girone.
Gara 1
Copione già visto per un Piacenza Baseball che lotta, produce molto in attacco ma non riesce a concretizzare nei momenti decisivi e, complice una giornata negativa dei lanciatori, finisce per cedere 16-10. La partita resta in equilibrio per sei inning, prima di precipitare nella settima difesa. Valide a grappoli da entrambe le parti (28 complessivamente) e punti a referto fin dalle prime battute. Piacenza si porta subito sul 2-0 grazie ai singoli di Calderon e Penaloza, ma viene rimontata già al cambio di campo del primo inning.
Un punto per parte nei due inning successivi, fino alla migliore occasione per i biancorossi. In apertura del quarto inning arriva infatti l’allungo sul 7-4, con quattro punti prodotti dai singoli dei due Perez e di D’Auria, oltre che dal doppio di Calderon. Basta però concedere un nuovo turno in battuta a Lodi perché il punteggio torni rapidamente in equilibrio: i padroni di casa ricuciono lo strappo e si portano avanti 10-8, anche se la gara rimane ancora aperta.
La spallata decisiva arriva nel settimo inning sotto forma di sei punti dei lodigiani, capaci di mettere a segno solo due valide ma favoriti da due basi ball e due battitori colpiti. L’epilogo è tutto qui, con recriminazioni già viste in passato e che ora rischiano di diventare un problema cronico.
Gara 2
È un’altra occasione mancata per Piacenza Baseball anche nella gara pomeridiana. I biancorossi sbloccano il punteggio nel terzo inning (1-0, con Penaloza spinto a casa base), ma perdono progressivamente incisività. L’attacco produce poco e i quattro punti costruiti dagli Old Rags nella parte centrale del derby bastano per fare la differenza. Piacenza prova a riaprire la sfida, senza però trovare gli episodi necessari per completare la rimonta. Lodi, invece, gestisce con ordine il vantaggio e conquista la doppietta, conservando il primato a metà stagione.