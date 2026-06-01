Tragico incidente nella notte: sbalzato dalla moto nei pressi di Niviano, muore un uomo di 38 anni

Due motociclisti hanno perso la vita nel giro di poche ore. È il drammatico bilancio di una domenica segnata da due distinti incidenti mortali avvenuti nel Piacentino.
Il primo si è verificato nel pomeriggio lungo la Statale 45, nei pressi di Travo.
La seconda tragedia si è consumata nella notte a Niviano. Alcuni passanti hanno udito delle grida di aiuto provenire da un campo e hanno immediatamente dato l’allarme. Nei pressi è stata trovata una moto a terra, mentre il conducente era precipitato all’interno di un canale di scolo.
Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e l’elisoccorso. Le operazioni di recupero si sono rivelate particolarmente complesse. La vittima è un uomo di 38 anni residente a Rivergaro.
A causa delle gravissime ferite riportate nell’impatto, il motociclista è andato in arresto cardiaco. Nonostante i tentativi di rianimazione da parte dei soccorritori, il 38enne è deceduto.