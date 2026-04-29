L’intelligenza artificiale per i mercati esteri, al via il nuovo progetto della Camera di commercio

Guidare le imprese emiliane verso soluzioni ed applicazioni di intelligenza artificiale generativa come strumento per migliorare la presenza sui i mercati esteri: è questo l’obiettivo del percorso gratuito che la Camera di commercio dell’Emilia mette a disposizione di 30 imprese di Piacenza, Parma e Reggio Emilia.

Molti i temi che saranno affrontati nell’ambito del progetto, della durata di 16 ore, che alternerà attività di formazione e laboratori pratici a sessioni di assistenza personalizzata 1to1 realizzate a cura di esperti di AI.

Tra questi spiccano gli strumenti e le piattaforme di AI generativa per l’export, l’utilizzo di AI per analisi di mercati e competitor, la creazione di contenuti multilingua e materiali commerciali, lead generation, applicazioni utili per il marketing, ruolo degli agenti e delle automazioni, metodologie per l’integrazione degli agenti e delle automazioni nei processi aziendali.

Le attività, in programma da giugno a dicembre, saranno svolte tutte in modalità webinar/online, ad eccezione dei laboratori pratici secondo questo dettaglio:

Formazione specialistica online (8 ore) sulle ultime novità in materia di soluzioni e strumenti di AI applicabili alla promozione sui mercati esteri

Laboratorio pratico in presenza (4 ore) in cui le imprese, con l’aiuto del docente, metteranno in pratica quanto appreso durante la formazione specialistica online; i laboratori saranno organizzati uno per provincia (Parma, Piacenza e Reggio Emilia) per agevolare la partecipazione delle imprese;

Assistenza personalizzata 1to1 online (4 ore) tra l’esperto e il referente aziendale per guidare ogni impresa in modo personalizzato nell’adozione e/o implementazione degli strumenti più idonei di AI per supportare le attività di internazionalizzazione.

Tutte le attività previste dal progetto, come si è detto, sono gratuite.

Le adesioni sono possibili fino al 22 maggio su: www.emilia.camcom.it/promuovere-limpresa-e-il-territorio/promuovere-limpresa-allestero/ai

Per maggiori informazioni: U.O. Internazionalizzazione Camera di commercio dell’Emilia, email internazionale@emilia.camcom.it

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