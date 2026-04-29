L’intelligenza artificiale per i mercati esteri, al via il nuovo progetto della Camera di commercio

Guidare le imprese emiliane verso soluzioni ed applicazioni di intelligenza artificiale generativa come strumento per migliorare la presenza sui i mercati esteri: è questo l’obiettivo del percorso gratuito che la Camera di commercio dell’Emilia mette a disposizione di 30 imprese di Piacenza, Parma e Reggio Emilia.
Molti i temi che saranno affrontati nell’ambito del progetto, della durata di 16 ore, che alternerà attività di formazione e laboratori pratici a sessioni di assistenza personalizzata 1to1 realizzate a cura di esperti di AI.
Tra questi spiccano gli strumenti e le piattaforme di AI generativa per l’export, l’utilizzo di AI per analisi di mercati e competitor, la creazione di contenuti multilingua e materiali commerciali, lead generation, applicazioni utili per il marketing, ruolo degli agenti e delle automazioni, metodologie per l’integrazione degli agenti e delle automazioni nei processi aziendali.
Le attività, in programma da giugno a dicembre, saranno svolte tutte in modalità webinar/online, ad eccezione dei laboratori pratici secondo questo dettaglio:
- Formazione specialistica online (8 ore) sulle ultime novità in materia di soluzioni e strumenti di AI applicabili alla promozione sui mercati esteri
- Laboratorio pratico in presenza (4 ore) in cui le imprese, con l’aiuto del docente, metteranno in pratica quanto appreso durante la formazione specialistica online; i laboratori saranno organizzati uno per provincia (Parma, Piacenza e Reggio Emilia) per agevolare la partecipazione delle imprese;
- Assistenza personalizzata 1to1 online (4 ore) tra l’esperto e il referente aziendale per guidare ogni impresa in modo personalizzato nell’adozione e/o implementazione degli strumenti più idonei di AI per supportare le attività di internazionalizzazione.
Tutte le attività previste dal progetto, come si è detto, sono gratuite.
Le adesioni sono possibili fino al 22 maggio su: www.emilia.camcom.it/promuovere-limpresa-e-il-territorio/promuovere-limpresa-allestero/ai
Per maggiori informazioni: U.O. Internazionalizzazione Camera di commercio dell’Emilia, email internazionale@emilia.camcom.it