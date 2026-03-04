Interventi lungo la linea ferroviaria, modifiche alla circolazione dal 6 al 9 marzo

Dalle 22.30 di venerdì 6 alle 05.30 di lunedì 9 marzo Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) eseguirà lavori di rinnovo dell’infrastruttura sulla linea convenzionale Bologna – Milano.

In particolare, verranno sostituiti due deviatoi – i cosiddetti scambi – funzionali all’utilizzo dell’interconnessione di Piacenza Ovest con la linea Alta Velocità. I nuovi deviatoi, della lunghezza di 60 metri ciascuno, sono stati costruiti in una fase precedente del cantiere, senza ripercussioni sulla circolazione dei treni.

L’intervento di sostituzione renderà invece necessaria la sospensione del traffico ferroviario sulla linea convenzionale fra le stazioni di Piacenza e Codogno. Regolare la circolazione sulla linea Alta Velocità Bologna – Milano.

Circa 40 i tecnici di RFI e delle imprese appaltatrici che saranno impegnati nel cantiere con l’ausilio di numerosi mezzi d’opera.

Nel dettaglio

Sabato 7 e domenica 8 i treni Frecciarossa 8802, 8823, 8825, 9303, 9330 seguiranno parte del percorso via Alta Velocità e non fermeranno a Piacenza. La modifica al percorso del Frecciarossa 9330 sarà in vigore anche venerdì 6 marzo.

Sabato 7 e domenica 8 i treni Intercity, Intercity Notte, Eurocity/Euronight seguiranno il percorso via Brescia-Verona-Bologna senza fermate intermedie fra Bologna e Milano, con cancellazioni e modifiche di orario. Inoltre, alcuni treni Intercity e Intercity Notte subiranno modifiche anche venerdì 6 marzo. Previsto servizio bus sostitutivo per alcuni Intercity e Intercity Notte.

Per l’intera durata dei lavori i treni del Regionale della relazione Bologna – Milano saranno cancellati fra Piacenza e Codogno e fra le due stazioni sarà attivo un servizio con bus. I treni del Regionale della relazione Livorno/Pisa – Milano saranno cancellati fra Fidenza e Milano.

Nessuna ripercussione sul servizio della linea Alta Velocità Bologna – Milano.

Laddove previsto il servizio con bus, è possibile un aumento dei tempi di percorrenza in relazione anche al traffico stradale; i posti disponibili possono essere inferiori rispetto al normale servizio offerto. Sui bus non è ammesso il trasporto bici e animali di grossa taglia, a eccezione dei cani guida.

Si invitano tutti i clienti a consultare i vari canali di informazione e di acquisto di Trenitalia e Trenitalia Tper, che sono costantemente aggiornati, nonché le comunicazioni informative sulle variazioni del servizio veicolate tramite mail o SMS.

Informazioni di dettaglio disponibili su www.trenitalia.com, www.trenitaliatper.it e tramite Smart Caring personalizzato su App di Trenitalia e canale Telegram Trenitalia Tper Informa. Per maggiori informazioni, attivo il call center gratuito al numero 800 89 20 21.

