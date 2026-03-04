Festa della Donna 2026, Passeggiata in compagnia domenica 8 marzo a Roveleto

4 Marzo 2026 Redazione MC Eventi a Piacenza
Passeggiata in compagnia domenica 8 marzo a Roveleto
Festa della Donna 2026, Passeggiata in compagnia domenica 8 marzo a Roveleto. Il ritrovo è previsto presso la Piazzetta del Pellegrino alle ore 10.00. Il percorso totale di andata e ritorno circa 6.5 km.

