Iren, al Comune di Piacenza distribuiti dividendi per 2,5 milioni di euro: crescita dell’8% rispetto allo scorso anno

In data odierna l’Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Iren S.p.A. ha approvato il Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2025 di Iren S.p.A. e la proposta di destinazione dell’utile di esercizio pari ad Euro 218.475.126,39 così come deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 23 marzo 2026, come segue:

quanto ad Euro 10.923.756,32, pari al 5% dell’utile di esercizio, a riserva legale;

quanto ad Euro 180.309.088,85 a dividendo agli Azionisti, corrispondente ad Euro 0,1386 per ciascuna delle n. 1.300.931.377 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale della Società, con la precisazione che le azioni proprie non beneficeranno del dividendo; il dividendo sarà posto in pagamento a partire dal giorno 24 giugno 2026, con stacco cedola il 22 giugno 2026 e record date il 23 giugno 2026;

in un’apposita riserva di utili portati a nuovo, l’importo residuo pari a Euro 27.242.281,22.

L’Assemblea degli azionisti ha inoltre: (i) approvato la “Sezione Prima” (“Politiche sulla Remunerazione 2026”) della Relazione sulla politica in materia di remunerazione 2026 e sui compensi corrisposti 2025; (ii) espresso voto favorevole sulla “Sezione Seconda” (Compensi corrisposti esercizio 2025”) della Relazione sulla politica in materia di remunerazione 2026 e sui compensi corrisposti 2025.

Il rendiconto sintetico delle votazioni di cui all’art. 125-quater, comma 2, T.U.F. verrà reso disponibile sul sito internet della società www.gruppoiren.it entro cinque giorni. Il verbale assembleare sarà messo a disposizione del pubblico con le modalità ed i termini previsti dalla legge.

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