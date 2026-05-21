Luna Park, nel pomeriggio di lunedì 25 maggio ingresso gratuito per bambini e ragazzi con disabilità

Anche quest’anno, grazie alla generosa disponibilità dei gestori del Luna Park si rinnova, in sinergia con il Comune di Piacenza e Confesercenti, l’iniziativa dedicata a bambini e ragazzi con disabilità che lunedì 25 maggio, dalle 17 alle 20, potranno accedere gratuitamente alle numerose attrazioni che dall’inizio del mese, sino al 7 giugno prossimo, sono collocate nell’area di via Stradiotti.

Sarà sufficiente presentarsi al punto informativo all’ingresso per ricevere il braccialetto identificativo che consentirà di salire su tutte le giostre senza dover acquistare alcun tagliando. A illustrare i dettagli dell’iniziativa, stamani nell’aula consiliare del Municipio, gli organizzatori Italo Franchini e Fabio Iovino, intervenuti accanto all’assessora al Welfare e alle Politiche per l’Infanzia Nicoletta Corvi e al direttore di Confesercenti Fabrizio Samuelli.

“Si rinnova anche quest’anno – spiega l’assessora Corvi – un’iniziativa che rappresenta un bellissimo esempio di attenzione, sensibilità e inclusione. Nei giorni scorsi abbiamo già informato, con la preghiera di massima divulgazione, i componenti del Tavolo Disabilità, ma la conferenza stampa odierna vuol essere l’occasione in cui rinnovare l’invito ufficiale a tutte le persone interessate. Desidero ringraziare i gestori del Luna Park e Confesercenti per la disponibilità e la collaborazione che consentono a tanti bambini e ragazzi con disabilità di vivere gratuitamente un pomeriggio di svago, divertimento e condivisione insieme alle loro famiglie. Occasioni come questa contribuiscono a rendere la nostra comunità più accogliente e attenta ai bisogni di tutti, promuovendo concretamente il diritto alla partecipazione e al tempo libero”.

Parole cui fanno eco quelle di Fabrizio Samuelli, che ha rimarcato come “nonostante l’incremento dei costi legati alle utenze e alla manutenzione delle attrazioni, le imprese appartenenti al circuito del Luna Park non abbiano esitato anche quest’anno nel rendersi disponibili con generosità per questo appuntamento. L’inclusività – aggiunge – si costruisce sui valori, sui grandi progetti a lungo termine, ma anche sui fatti concreti e sulle scelte che si operano ogni giorno: un gesto semplice e diretto come l’utilizzo gratuito delle giostre ne è esempio prezioso”.

Gli organizzatori hanno anche ricordato la facilità di accesso della location di quest’anno (in via Stradiotti, nell’area di fronte al supermercato Aldi), rimarcando che “l’invito è rivolto a tutte le famiglie interessate affinché possano cogliere questa opportunità di festa e serenità in un contesto pensato per essere davvero aperto e a misura di tutti”.

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