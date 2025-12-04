Kickboxing – Dominio della Yama Arashi ai Regionali a Cattolica: 30 medaglie con 21 ori

Ben trenta medaglie, delle quali 21 d’oro, oltre a 7 argenti e 2 bronzi. E’ questo il ricchissimo bottino della Yama Arashi ai campionati regionali di kickboxing, che oltre ad assegnare i titoli emiliano-romangnoli ha aperto anche il cammino di qualificazione ai Campionati italiani. Le promesse piacentine sono state seguite da Davide Colla, Erika Boselli e Tommaso Ferrari.
Nelle cinture blu-marroni-nere, sul gradino più alto del podio sono saliti tra i Senior Camilla Marenghi, Somaya El Hayek, Federico Nordio e Sofia Bergamaschi, negli Junior Francesca Mazzoni, Alex Favaretto, Riccardo Bramieri (due), Layla El Hayek, Carlo Taglia, Alessandro Dallavalle e Susanna Sverzellati e nei Cadetti Alessandro Rocco, Kristijan Madzov, Matilde Cutaia e Nicolò Guarnieri, mentrenelle cinture bianche-gialle-arancioni hanno trionfato nei Cadetti Beatrice Provini, Luca Merli (due), Melissa Bramieri e Giuseppe Crescenzo.
Gli argenti nelle cinture alte sono di Camilla Marenghi (Senior) e Gaia Pappaterra (Junior), mentre nelle basse portano la firma nei Cadetti di Mattia, Laura e Sara Shutevsky, Gabriele Nani e di Riki Banti nei Senior. Infine, i due bronzi, tutti nelle cinture bianche-gialle-arancioni e nella categoria Cadetti con Nikola Madzov (Pointfight -30 chilogrammi) e Sergio Natalicchio oltre i 60 chilogrammi sempre nel PointFight.