Karate – Piacenza, Eva Dallavalle vice campionessa italiana Fijlkam 

Ancora un grande risultato per il Karate Piacenza Farnesiana diretto dal Maestro Gian Luigi Boselli, dal tecnico Giorgio Livelli e dall’istruttore Pier Paolo Cagnoni, che conquista con Eva Dallavalle il titolo di vicecampionessa d’Italia Fijlkam al campionato italiano Centri Regionali. La prestigiosa competizione è strutturata in modo tale che per ogni categoria di peso ogni regione presenta un solo atleta, che evidentemente viene ritenuto più performante da ogni commissione regionale. Il campionato italiano si è svolto ad Urbino nella giornata di sabato 11 ottobre per gli over 18 e nella giornata di domenica 12 ottobre per gli under 18.

La commissione regionale Emilia Romagna fijlkam ha convocato Eva Dallavalle per la categoria under 18 – 53 kg. e Sofia Bouraya per la categoria under 18 – 59 kg. Sofia Bouraya, già settima alla Coppa del Mondo WKF 2025 a Porec (Croazia), ha vinto agevolmente contro l’atleta del Trentino. Un infortunio alla gamba sinistra purtroppo ha condizionato il secondo incontro, nel quale la portacolori piacentina è stata superata dalla atleta del Piemonte (giunta poi al terzo posto in classifica).

Il racconto

Eva Dallavalle, già vicecampionessa d’Italia nel 2023, ha condotto una splendida gara vincendo il primo incontro per 3 a 1 la atleta dell’Abruzzo. Inizialmente al secondo incontro l’atleta piacentina risultava in forte svantaggio, ma ha saputo riprendere la situazione e, con forte pressione fisica, ha fatto squalificare per combattimento passivo la valida atleta della Lombardia.

Nell’incontro della semifinale con l’atleta del Piemonte ha entusiasmato il pubblico con tecniche spettacolari di calcio vincendo 7 a 6. La finale disputata con l’atleta della Campania (già campionessa europea) è stata di forte tensione e l’atleta campana ha prevalso negli ultimi secondi su Eva.

Il direttore Tecnico Gian Luigi Boselli esprime grande soddisfazione per l’importantissimo risultato evidenziando che la storica società piacentina vanta almeno 50 podi italiani conquistati negli ultimi 25 anni.

Prossimi impegni

I prossimi impegni agonistici sono la Selezione CTR Games che si terrà a Velletri (Roma) il 18 ottobre, nella quale sono convocate quattro atlete del Karate Piacenza Farnesiana e il Campionato Italiano under 14 che si terrà ad Ostia (Roma) presso il Centro Olimpico Federale Fijlkam il 25 e 26 ottobre con la partecipazione di tre atleti piacentini che hanno superato le qualificazioni regionali che si sono tenute recentemente a Poggio Renatico (Ferrara).

