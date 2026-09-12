La campagna conquisterà il cuore della città: domenica 13 settembre a Piacenza la prima storica edizione del Villaggio Coldiretti e della Notte Gialla

Domenica 13 settembre il centro storico di Piacenza si tingerà di giallo: debutterà infatti la primissima edizione del Villaggio Coldiretti Piacenza e della Notte Gialla, un appuntamento a ingresso libero, in collaborazione con il Comune di Piacenza, pensato per portare l’autenticità, i sapori e il valore del mondo agricolo direttamente a contatto con i cittadini.

Dalle 9 del mattino fino alle 23, Piazza Cavalli e le aree limitrofe si trasformeranno nel palcoscenico ideale di una grande festa che reinterpreterà in chiave territoriale il celebre format di Coldiretti nazionale, affiancando alle eccellenze piacentine anche alcune selezionate realtà agricole ospiti da altre province.

Il percorso enogastronomico

Il percorso enogastronomico si snoderà nel cuore della città: lungo via Calzolai i produttori di Campagna Amica daranno vita al mercato contadino con il meglio dei raccolti di stagione, mentre gli spazi attorno alla piazza accoglieranno lo street food contadino.

Dalle eccellenze della norcineria ai piatti della tradizione, dalla birra agricola ai vini del territorio fino ai dolci artigianali, il pubblico potrà assaporare ricette preparate direttamente dagli agricoltori.

Tra i protagonisti dei fornelli ci sarà anche la cucina del Mercato Coperto di via Farnesiana, presente in piazza con una proposta gastronomica identitaria: «Saremo nel cuore dell’evento con un menù speciale che racchiuderà l’anima della nostra tradizione contadina, portando tra la gente piatti come i tortelli con la coppa e i pisarei di una volta», spiega la responsabile del Mercato Coperto, Matilde Garetti.

Inaugurazione ufficiale del Villaggio Coldiretti

Il via ufficiale alle celebrazioni scatterà alle 11.00 con l’inaugurazione presentata da Radio Sound e il taglio della prima forma di Grana Padano a cura della Latteria Stallone. Un rito antico che diventerà anche un gioco per tutti: per l’intera giornata si potrà provare a indovinare il peso esatto della forma, con la proclamazione del vincitore prevista alle 18.00.

«Dal 2017 Coldiretti porta con successo i grandi Villaggi nelle metropoli per far incontrare la campagna e la città – sottolinea il direttore di Coldiretti Piacenza, Roberto Gallizioli –. Con questa prima edizione piacentina inaugureremo un format innovativo e su misura per il nostro territorio, portando la campagna proprio nel cuore di Piacenza per regalare una domenica speciale a famiglie, giovani e bambini.

Questa iniziativa non nasce isolata, ma dà piena continuità a un percorso strategico che Coldiretti Piacenza persegue con convinzione da anni attraverso progetti cardine: si pensi al Mercato Coperto di Campagna Amica, aperto nel 2022 in via Farnesiana 17, che non è un semplice punto vendita ma una vera e propria piazza di cultura del buon cibo, incontro e divulgazione, dove organizziamo costantemente momenti formativi con l’ASL; si pensi alla presenza stabile al PalabancaSport, dove Campagna Amica gestisce l’area ristoro offrendo cibo sano e locale ai tifosi; e si pensi allo storico progetto di educazione alimentare nelle scuole, che da trent’anni coinvolge generazioni di studenti, dall’infanzia alle superiori, insegnando la stagionalità, il rispetto per le risorse e l’importanza di consumare prodotti sani.

Sono tutte azioni che difendono la salute delle persone, accrescono la consapevolezza nei consumatori e generano ricchezza concreta per l’economia locale. Oggi più che mai, al termine di un’estate segnata da una siccità estrema e da bizzarrie climatiche che hanno messo a dura prova gli agricoltori anticipando bruscamente le campagne di pomodoro e uva, festeggiare insieme significherà ribadire con orgoglio il valore strategico del lavoro nei campi e la forza del vero Made in Italy».

A fargli eco sarà Valerio Galli, responsabile provinciale di Campagna Amica, che rivolgerà un caloroso appello alla cittadinanza: «Invitiamo tutti i piacentini, le famiglie e i giovani a scendere domenica in piazza per vivere questa giornata insieme a noi: sarà un’occasione unica per guardare negli occhi i nostri produttori, scoprire la fatica e la passione che stanno dietro a ogni prodotto e sostenere concretamente chi ogni giorno custodisce e valorizza la nostra terra».

Lavanda e miele nei laboratori didattici

L’educazione ai corretti stili di vita si tradurrà in pratica anche grazie ai laboratori didattici dedicati alla lavanda e al miele dei movimenti di Coldiretti (Coldiretti Donne, Coldiretti Giovani Impresa e Coldiretti Senior) e degli apicoltori di APAP, dove grandi e piccini potranno imparare e divertirsi.

Lo sport in Piazza

Piazza Cavalli, fin dalla mattina, ospiterà “Lo Sport in Piazza” con attività aperte a tutti: dalla pallavolo per bambini e ragazzi con la Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza alle prove gratuite su minimoto elettriche ed educazione stradale con Federmoto e Motoclub Piacenza, passando per il basket con UCC Assigeco, il rugby con i Lyons, le prove di tennis e canottaggio con la Nino Bixio e la ginnastica artistica a cura della società Activa.

Con il volgere al tramonto, la Notte Gialla entrerà nel vivo dello spettacolo: alle 17.00 sarà in calendario l’esibizione acrobatica di Activa Ginnastica Artistica, a cui faranno seguito, dalle 18.00, le performance musicali di Pianomania e delle band emergenti. Dalle 20.00 la scena sarà tutta per il concerto della Ibaio Live Band, con l’animazione costante di Radio Sound e l’invito a condividere sui social i momenti più belli taggando Coldiretti Piacenza con l’hashtag ufficiale #NotteGiallaPiacenza.