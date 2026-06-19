La Croce Rossa festeggia 160 anni: sabato 20 giugno sul Facsal dimostrazioni, informazione e divertimento

19 Giugno 2026 Redazione FG Attualità
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Il Comitato della Croce Rossa Italiana di Piacenza festeggia un traguardo storico: 160 anni di presenza e servizio sul territorio. Le celebrazioni, inizialmente previste per il 16 maggio, sono state riprogrammate per sabato 20 giugno.

La giornata si svolgerà sul Pubblico Passeggio e sarà articolata in due momenti principali, con l’obiettivo di coinvolgere la cittadinanza e valorizzare il lavoro svolto quotidianamente dai volontari.

Dalle ore 10 alle 15 saranno proposte attività aperte al pubblico, con presentazioni delle diverse aree operative della Croce Rossa, esercitazioni, simulazioni e dimostrazioni pratiche pensate per far conoscere da vicino l’impegno dell’associazione e i principi che ne guidano l’azione.

Alle ore 11 è invece prevista la cerimonia istituzionale, alla presenza delle autorità cittadine, dedicata alla celebrazione di una storia lunga 160 anni fatta di assistenza, solidarietà e vicinanza alla comunità.

L’iniziativa rappresenta un’occasione per ripercorrere il cammino della Croce Rossa Piacenza e per rendere omaggio ai volontari che, ogni giorno, operano al servizio del territorio e delle persone più fragili.

UNA GIORNATA PER I CITTADINI

Nel corso della giornata saranno organizzate numerose attività rivolte a persone di tutte le età, con particolare attenzione alle famiglie e ai bambini.

Tra le proposte in programma figurano attività ludiche ed educative per i più piccoli, stand informativi dedicati ai servizi dell’associazione, dimostrazioni operative e l’esposizione dei mezzi utilizzati negli interventi di emergenza e soccorso. I cittadini potranno inoltre usufruire gratuitamente della rilevazione dei parametri vitali, iniziativa che conferma l’impegno della Croce Rossa nella promozione della salute e della prevenzione.

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