La Croce Rossa festeggia 160 anni: sabato 20 giugno sul Facsal dimostrazioni, informazione e divertimento

Il Comitato della Croce Rossa Italiana di Piacenza festeggia un traguardo storico: 160 anni di presenza e servizio sul territorio. Le celebrazioni, inizialmente previste per il 16 maggio, sono state riprogrammate per sabato 20 giugno.
La giornata si svolgerà sul Pubblico Passeggio e sarà articolata in due momenti principali, con l’obiettivo di coinvolgere la cittadinanza e valorizzare il lavoro svolto quotidianamente dai volontari.
Dalle ore 10 alle 15 saranno proposte attività aperte al pubblico, con presentazioni delle diverse aree operative della Croce Rossa, esercitazioni, simulazioni e dimostrazioni pratiche pensate per far conoscere da vicino l’impegno dell’associazione e i principi che ne guidano l’azione.
Alle ore 11 è invece prevista la cerimonia istituzionale, alla presenza delle autorità cittadine, dedicata alla celebrazione di una storia lunga 160 anni fatta di assistenza, solidarietà e vicinanza alla comunità.
L’iniziativa rappresenta un’occasione per ripercorrere il cammino della Croce Rossa Piacenza e per rendere omaggio ai volontari che, ogni giorno, operano al servizio del territorio e delle persone più fragili.
UNA GIORNATA PER I CITTADINI
Nel corso della giornata saranno organizzate numerose attività rivolte a persone di tutte le età, con particolare attenzione alle famiglie e ai bambini.
Tra le proposte in programma figurano attività ludiche ed educative per i più piccoli, stand informativi dedicati ai servizi dell’associazione, dimostrazioni operative e l’esposizione dei mezzi utilizzati negli interventi di emergenza e soccorso. I cittadini potranno inoltre usufruire gratuitamente della rilevazione dei parametri vitali, iniziativa che conferma l’impegno della Croce Rossa nella promozione della salute e della prevenzione.