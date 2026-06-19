Tumori del sangue, Annalisa Arcari in Senato per la policy paper sull’evoluzione dell’assistenza

Il ruolo del caregiver nei percorsi di cura dei pazienti anziani con patologie oncoematologiche è oggi al centro di un profondo cambiamento dei modelli assistenziali. Se ne è discusso alla Sala Zuccari del Senato della Repubblica, in occasione di un incontro che ha riunito clinici, rappresentanti delle istituzioni, associazioni dei pazienti e parti sociali, con l’obiettivo di confrontarsi su un policy paper dedicato proprio all’evoluzione dell’assistenza nei tumori del sangue.

Tra i relatori è intervenuta Annalisa Arcari, professionista di Ematologia dell’Ausl di Piacenza, diretta da Daniele Vallisa, e coordinatrice della Commissione Linfomi dell’anziano della Fondazione Italiana Linfomi. L’incontro ha visto anche la partecipazione dei professori Massimo Breccia dell’ Università La Sapienza di Roma e Roberto Marasca dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, insieme a rappresentanti delle istituzioni parlamentari e delle associazioni dei pazienti, tra cui AIL e l’Associazione La Lampada di Aladino.

“Il confronto – sottolinea la professionista piacentina – si è concentrato sui linfomi e sulle leucemie nel paziente anziano, in un contesto in cui le terapie stanno evolvendo rapidamente verso approcci sempre più innovativi, “chemio-free”, somministrati per via orale o sottocutanea. Questa trasformazione ha ridotto la centralità del ricovero ospedaliero, con benefici per il paziente che non viene snaturato nelle sue abitudini e nel suo contesto familiare, e rafforzato la necessità di un modello assistenziale integrato tra ospedale e territorio. In questo nuovo scenario, il caregiver assume un ruolo centrale. Non più figura informale e lasciata alla sola iniziativa familiare, ma componente essenziale del percorso di cura, chiamata a supportare l’aderenza terapeutica, la gestione quotidiana dei farmaci, il monitoraggio dei sintomi e la comunicazione con il team clinico”.

In una società che invecchia rapidamente, il caregiver diventa così un perno fondamentale della sostenibilità del sistema sanitario e della qualità delle cure. Ma accanto all’importanza del ruolo del caregiver il policy paper discusso al Senato ha accesso le luci anche sulle criticità legate a questo ruolo: il carico psicologico ed economico, la mancanza di riconoscimento formale e la necessità di percorsi di formazione e supporto strutturati.

“In Italia – continua la dottoressa Arcari – milioni di persone assistono familiari non autosufficienti, spesso con un elevato impatto sulla qualità della vita e senza adeguati strumenti di sostegno. Le proposte emerse puntano a rafforzare l’educazione del caregiver includendolo in un percorso coordinato e, soprattutto supportato. L’obiettivo è garantire che l’innovazione clinica si traduca in reale beneficio per il paziente anziano, senza scaricare sul contesto familiare un peso insostenibile”.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy