La cucina a Piacenza e in Italia nei secoli, Stefano Pronti al Circolo dell’Unione l’8 aprile

Mercoledì 8 aprile alle ore 18,00 il dottor Stefano Pronti sarà al Circolo dell’Unione per fare con il pubblico presente, attraverso il suo libro “La cucina a Piacenza e in Italia nei secoli”, un percorso gastronomico attraverso le varie aree regionali italiane, con focus sulla cucina piacentina, dal Medioevo al Novecento.L’opera dello storico dell’arte ricostruisce l’affascinante evoluzione gastronomica piacentina e nazionale attraverso documenti inediti e fonti archivistiche, tra cui documenti culinari tra la Milano visconteo-sforzesca (sotto la cui signoria erano

Piacenza e Parma per due secoli per poi passare sotto lo Stato Pontificio dal 1521 al 1541) e la Bologna di Pietro de’ Crescenzi, il maggiore autore medioevale nel campo, evidenziando lo stretto legame tra stili alimentari, società e il sistema agroalimentare nei secoli.

Dai primi trattati di cucina fino alle descrizioni dei pranzi e dei banchetti, con attenzione ai menu in rapporto ai prodotti alimentari stagionali per giungere alla caratterizzazione nel tempo della cucina piacentina, versione tipica di una generale tendenza gastronomica italiana.Il risultato è uno spaccato unico non solo su “cosa” si mangiava, ma su “come” il cibo veniva prodotto, venduto e consumato, fondamentale per storici, appassionati e semplici curiosi di enogastronomia.Al termine dell’incontro seguirà, come di consueto, un piacevole apericena (euro 25,00 a persona) per il qualesi chiede di confermare l’adesione entro il 7 aprile telefonando al numero 0523/693811 oppure scrivendo a circolounionepiacenza1928@gmail.com.L’incontro è libero, aperto al pubblico presso il Circolo dell’Unione, Palazzo INA, in Piazza Cavalli, 68

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy