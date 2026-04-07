La cucina a Piacenza e in Italia nei secoli, Stefano Pronti al Circolo dell’Unione l’8 aprile

Mercoledì 8 aprile alle ore 18,00 il dottor Stefano Pronti sarà al Circolo dell’Unione per fare con il pubblico presente, attraverso il suo libro “La cucina a Piacenza e in Italia nei secoli”, un percorso gastronomico attraverso le varie aree regionali italiane, con focus sulla cucina piacentina, dal Medioevo al Novecento.L’opera dello storico dell’arte ricostruisce l’affascinante evoluzione gastronomica piacentina e nazionale attraverso documenti inediti e fonti archivistiche, tra cui documenti culinari tra la Milano visconteo-sforzesca (sotto la cui signoria erano
Piacenza e Parma per due secoli per poi passare sotto lo Stato Pontificio dal 1521 al 1541) e la Bologna di Pietro de’ Crescenzi, il maggiore autore medioevale nel campo, evidenziando lo stretto legame tra stili alimentari, società e il sistema agroalimentare nei secoli.
Dai primi trattati di cucina fino alle descrizioni dei pranzi e dei banchetti, con attenzione ai menu in rapporto ai prodotti alimentari stagionali per giungere alla caratterizzazione nel tempo della cucina piacentina, versione tipica di una generale tendenza gastronomica italiana.Il risultato è uno spaccato unico non solo su “cosa” si mangiava, ma su “come” il cibo veniva prodotto, venduto e consumato, fondamentale per storici, appassionati e semplici curiosi di enogastronomia.Al termine dell’incontro seguirà, come di consueto, un piacevole apericena (euro 25,00 a persona) per il qualesi chiede di confermare l’adesione entro il 7 aprile telefonando al numero 0523/693811 oppure scrivendo a circolounionepiacenza1928@gmail.com.L’incontro è libero, aperto al pubblico presso il Circolo dell’Unione, Palazzo INA, in Piazza Cavalli, 68