La pasticceria piacentina Mil Sabores si aggiudica il secondo posto al celebre concorso “Gelato a due”

Il Gelatiere e pasticcere piacentino Gentian Ashiku titolare della gelateria pasticcieria Mil Sabores a Pontenure e il giovane chef Francesco Ferrari socio del locale Antonietta (prossimo all’apertura in Via San siro 28 Piacenza) si sono aggiudicati il secondo posto al concorso “Gelato a due” che si è tenuto lo scorso 28-29 Novembre al MIG di Longarone.

In questa famosa ed importante competizione del mondo del gelato uno chef e un gelatiere gareggiano in squadra preparando:

1 gelato gourmet abbinato a un piatto salato.

1 gelato dessert al piatto.

Gentian e Francesco hanno portato alto l’onore dei piacentini proponendo 2 piatti dal sapore tutto nostrano. Il primo un Risotto al gutturnio, con branzino marinato, corallo di nero di seppia e gelato al cacio del po, mentre il secondo gelato alla zucca Bertina (tipica del territorio piacentino) aromatizzato al cardamomo servito su un letto di crumble con sale marino di Carvia, il tutto accompagnato da una ganache al lampone e una ganache al Disaronno e per finire cubetti di zucca semi canditi, pasta kadaifi tostata e una cialda composta da massa di cacao e amaretti sbriciolati.

I due professionisti si sono conosciuti in occasione del matrimonio di Francesco, Gentian è stato il pasticcere che ha preparato la sua torta nuziale, poi dalla passione per la buona cucina e per la ricercatezza dei gusti che li accomuna è nata una bellissima collaborazione che li ha portati a raggiungere il secondo posto in classifica nella competizione nazionale “Gelato a due”.